SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Scalping Breakthrough
Arnold Reyes

Gold Scalping Breakthrough

Arnold Reyes
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
Exness-Real17
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
16 (39.02%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (60.98%)
En iyi işlem:
6.38 USD
En kötü işlem:
-0.98 USD
Brüt kâr:
60.35 USD (31 281 pips)
Brüt zarar:
-10.58 USD (3 541 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (38.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.67 USD (10)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
0.24%
Maks. mevduat yükü:
18.95%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
8.30
Alış işlemleri:
40 (97.56%)
Satış işlemleri:
1 (2.44%)
Kâr faktörü:
5.70
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
3.77 USD
Ortalama zarar:
-0.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-6.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.00 USD (15)
Aylık büyüme:
16.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.80 USD
Maksimum:
6.00 USD (1.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.70% (6.00 USD)
Varlığa göre:
0.28% (0.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 50
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 28K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.38 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +38.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
5.67 × 27
Exness-Real9
9.42 × 121
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Gold Trading Breakthrough:

- 2 EAs working on this account.

- Trading only Gold / XAUUSD

- A breakout EA with a small SL, open TP and a trailing SL. 

- Second ea is a quick in and out scalper with a high winrate. 

- No Martingale

- No Grid

- No Recovery

- No Steplot


Good spreads, instant deposit and withdrawals:

https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml


You may contact me on Telegram:

t.me/rocketfinder



İnceleme yok
2025.11.28 02:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 00:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 23:34
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 15:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.26 00:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 00:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 02:41
Share of trading days is too low
2025.11.25 02:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 02:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 01:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 01:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 01:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 01:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 01:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Scalping Breakthrough
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
347
USD
1
100%
41
39%
0%
5.70
1.21
USD
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.