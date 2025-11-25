- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
16 (39.02%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (60.98%)
En iyi işlem:
6.38 USD
En kötü işlem:
-0.98 USD
Brüt kâr:
60.35 USD (31 281 pips)
Brüt zarar:
-10.58 USD (3 541 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (38.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.67 USD (10)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
0.24%
Maks. mevduat yükü:
18.95%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
8.30
Alış işlemleri:
40 (97.56%)
Satış işlemleri:
1 (2.44%)
Kâr faktörü:
5.70
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
3.77 USD
Ortalama zarar:
-0.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-6.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.00 USD (15)
Aylık büyüme:
16.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.80 USD
Maksimum:
6.00 USD (1.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.70% (6.00 USD)
Varlığa göre:
0.28% (0.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|50
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|28K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.38 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +38.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Gold Trading Breakthrough:
- 2 EAs working on this account.
- Trading only Gold / XAUUSD
- A breakout EA with a small SL, open TP and a trailing SL.
- Second ea is a quick in and out scalper with a high winrate.
- No Martingale
- No Grid
- No Recovery
- No Steplot
Good spreads, instant deposit and withdrawals:
https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml
You may contact me on Telegram:
t.me/rocketfinder
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
USD
347
USD
USD
1
100%
41
39%
0%
5.70
1.21
USD
USD
2%
1:500