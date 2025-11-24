- Büyüme
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.06 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
12.00 USD (599 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (12.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.00 USD (3)
Sharpe oranı:
49.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.85%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (66.67%)
Satış işlemleri:
1 (33.33%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.00 USD
Ortalama kâr:
4.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.01% (4.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|599
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.06 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +12.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.37 × 130
|
RoboForex-ECN-2
|0.48 × 71
|
Alpari-Pro.ECN
|0.53 × 19
|
RoboForex-ECN
|0.53 × 107
|
Exness-Real3
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live25
|0.66 × 29
|
ICMarketsSC-Live24
|0.75 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 130
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 2
|
Exness-Real
|1.07 × 14
|
RoboForex-Pro-3
|1.32 × 72
|
ICMarketsSC-Live22
|1.63 × 19
|
ICMarketsSC-Live06
|1.67 × 598
|
OctaFX-Real3
|1.83 × 54
|
ICMarkets-Live09
|2.24 × 314
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.30 × 159
|
Alpari-ECN1
|2.40 × 5
|
RoboForex-Pro
|2.70 × 50
