Premkumar Gunapati Munirathnam

IGL

Premkumar Gunapati Munirathnam
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 26%
IG-LIVE
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
11 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
11.83 GBP
En kötü işlem:
0.00 GBP
Brüt kâr:
26.18 GBP (4 451 pips)
Brüt zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kazanç:
11 (26.18 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
26.18 GBP (11)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
11 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.38 GBP
Ortalama kâr:
2.38 GBP
Ortalama zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GBP (0)
Aylık büyüme:
25.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
0.00 GBP (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF(�) 4
XAUUSD(�) 4
EURAUD(�) 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF(�) 4
XAUUSD(�) 24
EURAUD(�) 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF(�) 328
XAUUSD(�) 3.7K
EURAUD(�) 449
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.83 GBP
En kötü işlem: -0 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +26.18 GBP
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hi Friends,


All the best.


Regads

pk

2025.11.24 19:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 19:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
