SinyallerBölümler
Sinyaller / NXFX GOLD HFT
404

Ne yazık ki, NXFX GOLD HFT sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Hossein Davarynejad kullanıcısının diğer sinyallerine göz atabilirsiniz:

Theranto v3 Live 2
Büyüme
3 103%
Aboneler
99
Haftalar
62
İşlemler
299
Kazanç
88%
Kâr faktörü
6.70
Maks. düşüş
35%
BT BULLS PG
Büyüme
123%
Aboneler
1
Haftalar
11
İşlemler
183
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.26
Maks. düşüş
17%
BT BUULS XPRO PG 2
Büyüme
91%
Aboneler
1
Haftalar
10
İşlemler
279
Kazanç
80%
Kâr faktörü
2.09
Maks. düşüş
14%
BT BULLS XPRO
Büyüme
66%
Aboneler
0
Haftalar
13
İşlemler
397
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.40
Maks. düşüş
16%
BT BULLS PAMM ACCOUNT
Büyüme
104%
Aboneler
0
Haftalar
13
İşlemler
500
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
13%
BT Bulls Xpro MT5 NOVA
Büyüme
21%
Aboneler
2
Haftalar
5
İşlemler
44
Kazanç
59%
Kâr faktörü
1.91
Maks. düşüş
3%
BT BUULS MT5
Büyüme
58%
Aboneler
6
Haftalar
8
İşlemler
234
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.93
Maks. düşüş
9%
NXFX VIP Website
Büyüme
2%
Aboneler
0
Haftalar
1
İşlemler
35
Kazanç
82%
Kâr faktörü
37.09
Maks. düşüş
2%
THERANTO XPRO
Büyüme
3%
Aboneler
0
Haftalar
1
İşlemler
28
Kazanç
75%
Kâr faktörü
23.07
Maks. düşüş
2%

Veya diğer MetaTrader 4 sinyalleri arasından seçim yapın:

Turtle One
Büyüme
216%
Aboneler
10
Haftalar
47
İşlemler
297
Kazanç
79%
Kâr faktörü
1.54
Maks. düşüş
19%
Scalp IC Markets ECN
Büyüme
6 197%
Aboneler
1
Haftalar
327
İşlemler
2017
Kazanç
72%
Kâr faktörü
1.95
Maks. düşüş
38%
ATong
Büyüme
4 778%
Aboneler
1
Haftalar
240
İşlemler
7866
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.55
Maks. düşüş
28%
My Authors Programs
Büyüme
463%
Aboneler
11
Haftalar
34
İşlemler
701
Kazanç
91%
Kâr faktörü
2.58
Maks. düşüş
16%
KingFX AU
Büyüme
358%
Aboneler
9
Haftalar
190
İşlemler
3254
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.65
Maks. düşüş
50%
Gold pro
Büyüme
3 137%
Aboneler
28
Haftalar
40
İşlemler
848
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.90
Maks. düşüş
52%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Büyüme
864%
Aboneler
10
Haftalar
74
İşlemler
3151
Kazanç
81%
Kâr faktörü
3.69
Maks. düşüş
41%
MultiWay ICM
Büyüme
506%
Aboneler
11
Haftalar
97
İşlemler
868
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.93
Maks. düşüş
28%
Niguru GBP
Büyüme
16 524%
Aboneler
0
Haftalar
142
İşlemler
1246
Kazanç
88%
Kâr faktörü
2.21
Maks. düşüş
39%
Theranto v3 Live 2
Büyüme
3 103%
Aboneler
99
Haftalar
62
İşlemler
299
Kazanç
88%
Kâr faktörü
6.70
Maks. düşüş
35%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 4 için
2818 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.