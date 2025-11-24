- Büyüme
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
16 (94.11%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (5.88%)
En iyi işlem:
5.45 USD
En kötü işlem:
-0.01 USD
Brüt kâr:
13.41 USD (1 216 pips)
Brüt zarar:
-0.01 USD (3 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (13.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.17 USD (13)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.81%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
1340.00
Alış işlemleri:
16 (94.12%)
Satış işlemleri:
1 (5.88%)
Kâr faktörü:
1341.00
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
0.84 USD
Ortalama zarar:
-0.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.01 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.01 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.52% (0.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|10
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|2
|GBPCHF
|1
|EURUSD
|1
|CHFJPY
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|0
|USDJPY
|0
|GBPCHF
|5
|EURUSD
|1
|CHFJPY
|0
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|1.1K
|AUDJPY
|22
|USDJPY
|18
|GBPCHF
|90
|EURUSD
|22
|CHFJPY
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 677
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-ECN-3
|0.69 × 118
|
RoboForex-Prime
|0.72 × 1865
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
AMarkets-Real
|0.95 × 43
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 2
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
ICMarkets-Live04
|1.56 × 9
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
13%
0
0
USD
USD
113
USD
USD
1
100%
17
94%
100%
1340.99
0.79
USD
USD
1%
1:300