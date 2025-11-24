SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Medusa Bot
Aleksandr Makarov

Medusa Bot

Aleksandr Makarov
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
RoboForex-Prime
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
16 (94.11%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (5.88%)
En iyi işlem:
5.45 USD
En kötü işlem:
-0.01 USD
Brüt kâr:
13.41 USD (1 216 pips)
Brüt zarar:
-0.01 USD (3 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (13.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.17 USD (13)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.81%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
1340.00
Alış işlemleri:
16 (94.12%)
Satış işlemleri:
1 (5.88%)
Kâr faktörü:
1341.00
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
0.84 USD
Ortalama zarar:
-0.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.01 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.01 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.52% (0.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 10
AUDJPY 2
USDJPY 2
GBPCHF 1
EURUSD 1
CHFJPY 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 7
AUDJPY 0
USDJPY 0
GBPCHF 5
EURUSD 1
CHFJPY 0
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 1.1K
AUDJPY 22
USDJPY 18
GBPCHF 90
EURUSD 22
CHFJPY 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.45 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 29
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 677
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-ECN-3
0.69 × 118
RoboForex-Prime
0.72 × 1865
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
AMarkets-Real
0.95 × 43
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 2
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
ICMarkets-Live04
1.56 × 9
34 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.24 18:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 18:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Medusa Bot
Ayda 99 USD
13%
0
0
USD
113
USD
1
100%
17
94%
100%
1340.99
0.79
USD
1%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.