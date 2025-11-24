Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXCL-Main2 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Demo 0.00 × 1 Exness-Real17 0.00 × 1 GerchikCo-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live05 0.00 × 3 TickmillUK-Live03 0.14 × 7 ICMarketsSC-Live25 0.17 × 29 ICMarketsSC-Live03 0.48 × 120 Exness-Real 0.50 × 2 Tickmill-Live04 0.52 × 677 TitanFX-01 0.55 × 77 RoboForex-ECN-3 0.69 × 118 RoboForex-Prime 0.72 × 1865 ICMarketsSC-Live04 0.75 × 4 AMarkets-Real 0.95 × 43 ICMarketsSC-Live33 1.00 × 6 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 1.00 × 2 AxiTrader-US07-Live 1.08 × 121 Darwinex-Live 1.16 × 155 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 1.25 × 368 EGlobalTrade-Cent1 1.45 × 11 ICMarkets-Live04 1.56 × 9 34 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya