Ahmd Mhmwd Nsraldyn Ahmd

GOLD AI SCALP

Ahmd Mhmwd Nsraldyn Ahmd
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
20 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (20.00%)
En iyi işlem:
33.18 USD
En kötü işlem:
-14.65 USD
Brüt kâr:
66.60 USD (2 681 pips)
Brüt zarar:
-37.51 USD (3 075 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (16.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.62 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
2.83%
Maks. mevduat yükü:
11.65%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
16 (64.00%)
Satış işlemleri:
9 (36.00%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
3.33 USD
Ortalama zarar:
-7.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-28.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.15 USD (2)
Aylık büyüme:
14.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.04 USD
Maksimum:
28.15 USD (14.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.14% (28.15 USD)
Varlığa göre:
2.33% (5.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 29
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -394
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.18 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +16.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
115 daha fazla...
Hello, my name is Ahmed. I have been trading for 2 years, and these signals are powered by an AI-supported robot that trades gold using a scalping strategy.🎗️🔥
 
You can subscribe to my copy-trading service for the lowest possible price — just $30, an amount you can easily earn back in **one or two days** 🔥
 
⚠️ Risk Warning: Trading involves risk. If you are using money that you cannot afford to lose, please stay away from this service.
  
If you want it to sound more professional or more casual, I can rewrite it in any style you want!
İnceleme yok
2025.11.24 18:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.24 18:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 18:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.24 17:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 17:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.