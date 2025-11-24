SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Signal Forex Pro
Ngoc Tu Ho

Signal Forex Pro

Ngoc Tu Ho
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 65%
Axi-US15-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
316
Kârla kapanan işlemler:
151 (47.78%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (52.22%)
En iyi işlem:
293.60 USD
En kötü işlem:
-194.40 USD
Brüt kâr:
2 446.49 USD (31 257 pips)
Brüt zarar:
-1 625.38 USD (23 017 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (55.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
295.80 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.96%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
3.28
Alış işlemleri:
151 (47.78%)
Satış işlemleri:
165 (52.22%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
2.60 USD
Ortalama kâr:
16.20 USD
Ortalama zarar:
-9.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-84.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-250.50 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.08%
Yıllık tahmin:
-1.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
85.81 USD
Maksimum:
250.50 USD (30.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.67% (250.50 USD)
Varlığa göre:
0.12% (5.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.p 272
AUDUSD.p 8
NZDUSD.p 7
EURUSD.p 7
GBPUSD.p 6
USDJPY.p 6
AUDNZD.p 4
USDCAD.p 2
USDCHF.p 2
NZDCAD.p 1
AUDCHF.p 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.p 848
AUDUSD.p -8
NZDUSD.p -1
EURUSD.p -5
GBPUSD.p 3
USDJPY.p -5
AUDNZD.p -2
USDCAD.p -1
USDCHF.p 8
NZDCAD.p 1
AUDCHF.p -17
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.p 7.5K
AUDUSD.p 142
NZDUSD.p 356
EURUSD.p 234
GBPUSD.p 129
USDJPY.p -488
AUDNZD.p -174
USDCAD.p 90
USDCHF.p 388
NZDCAD.p 191
AUDCHF.p -133
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +293.60 USD
En kötü işlem: -194 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +55.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US15-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.24 17:11
Trading operations on the account were performed for only 30 days. This comprises 12.3% of days out of the 244 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 17:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Signal Forex Pro
Ayda 30 USD
65%
0
0
USD
4.1K
USD
35
0%
316
47%
100%
1.50
2.60
USD
20%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.