Zhu He Li

GoldMarket

Zhu He Li
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 1 397%
AnzoCapital-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
41 970
Kârla kapanan işlemler:
24 417 (58.17%)
Zararla kapanan işlemler:
17 553 (41.82%)
En iyi işlem:
12 084.00 USD
En kötü işlem:
-17 640.00 USD
Brüt kâr:
1 240 937.11 USD (12 041 343 pips)
Brüt zarar:
-1 031 605.16 USD (12 869 285 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (87.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 935.85 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.55%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
897
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
7.43
Alış işlemleri:
20 077 (47.84%)
Satış işlemleri:
21 893 (52.16%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
4.99 USD
Ortalama kâr:
50.82 USD
Ortalama zarar:
-58.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-143.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19 964.00 USD (3)
Aylık büyüme:
19.58%
Yıllık tahmin:
237.56%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 096.35 USD
Maksimum:
28 158.74 USD (13.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.58% (25 716.89 USD)
Varlığa göre:
1.13% (2 148.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 41970
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 209K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -826K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12 084.00 USD
En kötü işlem: -17 640 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +87.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -143.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AnzoCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
GoldMarket：

4 万次交易验证，这套信号，专治 “交易亏麻”还在靠感觉猜涨跌？

这套经过 41961 次实战的交易信号，用数据把 “稳赚” 焊死：净盈利 20.9 万。

它专治你的交易痛点：不用盯盘熬夜，直接给开仓 / 平仓指令；多空双向通吃，行情涨跌都能啃利润；

小仓位 + 高胜率，多空双向稳吃利润，无情绪、风险低。靠它避开 “扛单爆仓”，复刻账户曲线 “稳步上坡”。

让 4 万笔实盘为你打工，今天开始，做信号的主人，不再做情绪的奴隶。

跟单资金 16000 以上或者大约信号源的资金采用 1 倍跟单，点差不要超过 32。


İnceleme yok
2025.11.24 17:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
