İşlemler:
41 970
Kârla kapanan işlemler:
24 417 (58.17%)
Zararla kapanan işlemler:
17 553 (41.82%)
En iyi işlem:
12 084.00 USD
En kötü işlem:
-17 640.00 USD
Brüt kâr:
1 240 937.11 USD (12 041 343 pips)
Brüt zarar:
-1 031 605.16 USD (12 869 285 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (87.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 935.85 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.55%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
897
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
7.43
Alış işlemleri:
20 077 (47.84%)
Satış işlemleri:
21 893 (52.16%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
4.99 USD
Ortalama kâr:
50.82 USD
Ortalama zarar:
-58.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-143.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19 964.00 USD (3)
Aylık büyüme:
19.58%
Yıllık tahmin:
237.56%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 096.35 USD
Maksimum:
28 158.74 USD (13.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.58% (25 716.89 USD)
Varlığa göre:
1.13% (2 148.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41970
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|209K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-826K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12 084.00 USD
En kötü işlem: -17 640 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +87.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -143.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AnzoCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
GoldMarket：
4 万次交易验证，这套信号，专治 “交易亏麻”还在靠感觉猜涨跌？
这套经过 41961 次实战的交易信号，用数据把 “稳赚” 焊死：净盈利 20.9 万。
它专治你的交易痛点：不用盯盘熬夜，直接给开仓 / 平仓指令；多空双向通吃，行情涨跌都能啃利润；
小仓位 + 高胜率，多空双向稳吃利润，无情绪、风险低。靠它避开 “扛单爆仓”，复刻账户曲线 “稳步上坡”。
让 4 万笔实盘为你打工，今天开始，做信号的主人，不再做情绪的奴隶。
跟单资金 16000 以上或者大约信号源的资金采用 1 倍跟单，点差不要超过 32。
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
1 397%
0
0
USD
USD
189K
USD
USD
52
100%
41 970
58%
100%
1.20
4.99
USD
USD
19%
1:500