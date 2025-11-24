- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
20 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (16.67%)
En iyi işlem:
160.02 USD
En kötü işlem:
-58.66 USD
Brüt kâr:
662.60 USD (4 219 pips)
Brüt zarar:
-103.16 USD (513 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (355.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
355.32 USD (12)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
49.53%
Maks. mevduat yükü:
15.69%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
6.71
Alış işlemleri:
24 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.42
Beklenen getiri:
23.31 USD
Ortalama kâr:
33.13 USD
Ortalama zarar:
-25.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-83.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.30 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.54 USD
Maksimum:
83.36 USD (1.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.72% (84.26 USD)
Varlığa göre:
11.52% (544.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|560
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +160.02 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +355.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.69 × 6364
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
策略说明：黄金趋势混合系统
核心逻辑： 该策略结合了多种交易方法，主要侧重于捕捉 黄金（XAUUSD）趋势 ，并辅以精选货币对以分散机会。
风险管理： 安全至上。所有交易均设有硬性 止损单 (SL) 以保护风险。我们绝不进行无保护的鲁莽持仓或网格交易。
复制设置：
-
杠杆比例： 1:500
-
最低资金要求： 我们强烈建议最低资金为 4,000 美元 ，以便安全地复制仓位并管理波动性。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
13%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
1
100%
24
83%
50%
6.42
23.31
USD
USD
12%
1:500