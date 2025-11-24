SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Trend Mixed System
Zhang Zhuo

Gold Trend Mixed System

Zhang Zhuo
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
20 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (16.67%)
En iyi işlem:
160.02 USD
En kötü işlem:
-58.66 USD
Brüt kâr:
662.60 USD (4 219 pips)
Brüt zarar:
-103.16 USD (513 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (355.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
355.32 USD (12)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
49.53%
Maks. mevduat yükü:
15.69%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
6.71
Alış işlemleri:
24 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.42
Beklenen getiri:
23.31 USD
Ortalama kâr:
33.13 USD
Ortalama zarar:
-25.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-83.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.30 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.54 USD
Maksimum:
83.36 USD (1.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.72% (84.26 USD)
Varlığa göre:
11.52% (544.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 560
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +160.02 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +355.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.69 × 6364
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 daha fazla...
策略说明：黄金趋势混合系统

核心逻辑： 该策略结合了多种交易方法，主要侧重于捕捉 黄金（XAUUSD）趋势 ，并辅以精选货币对以分散机会。

风险管理： 安全至上。所有交易均设有硬性 止损单 (SL) 以保护风​​险。我们绝不进行无保护的鲁莽持仓或网格交易。

复制设置：

  • 杠杆比例： 1:500

  • 最低资金要求： 我们强烈建议最低资金为 4,000 美元 ，以便安全地复制仓位并管理波动性。



2025.11.25 00:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 22:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 19:21
Share of trading days is too low
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 19:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
