- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (66.67%)
En iyi işlem:
20.44 USD
En kötü işlem:
-14.18 USD
Brüt kâr:
20.44 USD (511 pips)
Brüt zarar:
-21.18 USD (1 409 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (20.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.44 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
62.02%
Maks. mevduat yükü:
2.76%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
2 (66.67%)
Satış işlemleri:
1 (33.33%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.25 USD
Ortalama kâr:
20.44 USD
Ortalama zarar:
-10.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-21.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.18 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.18 USD
Maksimum:
21.18 USD (1.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.77% (21.18 USD)
Varlığa göre:
0.88% (10.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD@
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD@
|-1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD@
|-898
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.44 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +20.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WMMarkets-Real1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
MT5 Smart Signal — Copy Trading MT5 Smart Signal — Copy Trading
Hands-off growth with disciplined risk. Built for subscribers who prefer automatic mirroring of trades through copy trading.
Why follow this signal
- Copy-trading friendly: Subscribe and mirror trades automatically.
- Disciplined risk process: Designed to keep drawdowns contained while aiming for consistent growth.
- Stress-tested: Evaluated across multiple years and conditions to validate robustness.
- Hands-off experience: No manual configuration required for subscribers.
Recommended conditions
- Minimum balance: 500 USD (recommended)
- Platform: MetaTrader 5
- Account type: Hedging
How to start
- Subscribe to the signal on the MQL5 website.
- Connect your MT5 account to enable automatic copying.
- Monitor performance in your terminal or MQL5 profile.
Performance & expectations
The strategy targets strong compounding with controlled risk. Historical checks indicate the potential for high annual growth in favorable conditions; however, returns are not guaranteed and can vary based on broker execution and market conditions.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 36 USD
-0%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
100%
3
33%
62%
0.96
-0.25
USD
USD
2%
1:500