Daegeun Ahn

Korea Forex Genius Ahn 007

Daegeun Ahn
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
58 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.36 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
121.38 USD (2 923 pips)
Brüt zarar:
-7.48 USD
Maksimum ardışık kazanç:
58 (121.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
121.38 USD (58)
Sharpe oranı:
2.87
Alım-satım etkinliği:
93.15%
Maks. mevduat yükü:
3.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
57.53
Alış işlemleri:
40 (68.97%)
Satış işlemleri:
18 (31.03%)
Kâr faktörü:
16.23
Beklenen getiri:
2.09 USD
Ortalama kâr:
2.09 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.27 USD
Maksimum:
1.98 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.94% (83.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 6
GBPJPY 4
EURCAD 3
AUDUSD 3
AUDCAD 3
GBPUSD 3
EURGBP 3
EURNZD 3
NZDCAD 3
EURUSD 3
GBPCHF 3
NZDJPY 3
EURJPY 3
EURCHF 3
CADCHF 3
AUDCHF 3
USDJPY 3
CADJPY 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 10
GBPJPY 3
EURCAD 5
AUDUSD 7
AUDCAD 5
GBPUSD 7
EURGBP 10
EURNZD 3
NZDCAD 5
EURUSD 7
GBPCHF 9
NZDJPY 5
EURJPY 6
EURCHF 9
CADCHF 9
AUDCHF 9
USDJPY 4
CADJPY 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 303
GBPJPY 127
EURCAD 150
AUDUSD 147
AUDCAD 153
GBPUSD 158
EURGBP 156
EURNZD 121
NZDCAD 152
EURUSD 154
GBPCHF 154
NZDJPY 188
EURJPY 208
EURCHF 147
CADCHF 150
AUDCHF 152
USDJPY 149
CADJPY 154
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.36 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +121.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.50 × 6
Exness-MT5Real8
0.75 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.19 × 123
ICMarketsSC-MT5-2
2.22 × 1294
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.50 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
2.77 × 64
ICMarketsSC-MT5-4
2.87 × 403
ValutradesSeychelles-Live
2.88 × 8
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
3.47 × 204
GOMarketsMU-Live
3.54 × 37
Exness-MT5Real7
3.60 × 15
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
FxPro-MT5
4.00 × 1
74 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 13:01
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.24 13:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 13:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
