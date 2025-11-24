- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
58 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.36 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
121.38 USD (2 923 pips)
Brüt zarar:
-7.48 USD
Maksimum ardışık kazanç:
58 (121.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
121.38 USD (58)
Sharpe oranı:
2.87
Alım-satım etkinliği:
93.15%
Maks. mevduat yükü:
3.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
57.53
Alış işlemleri:
40 (68.97%)
Satış işlemleri:
18 (31.03%)
Kâr faktörü:
16.23
Beklenen getiri:
2.09 USD
Ortalama kâr:
2.09 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.27 USD
Maksimum:
1.98 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.94% (83.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|6
|GBPJPY
|4
|EURCAD
|3
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|3
|GBPUSD
|3
|EURGBP
|3
|EURNZD
|3
|NZDCAD
|3
|EURUSD
|3
|GBPCHF
|3
|NZDJPY
|3
|EURJPY
|3
|EURCHF
|3
|CADCHF
|3
|AUDCHF
|3
|USDJPY
|3
|CADJPY
|3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|10
|GBPJPY
|3
|EURCAD
|5
|AUDUSD
|7
|AUDCAD
|5
|GBPUSD
|7
|EURGBP
|10
|EURNZD
|3
|NZDCAD
|5
|EURUSD
|7
|GBPCHF
|9
|NZDJPY
|5
|EURJPY
|6
|EURCHF
|9
|CADCHF
|9
|AUDCHF
|9
|USDJPY
|4
|CADJPY
|4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|303
|GBPJPY
|127
|EURCAD
|150
|AUDUSD
|147
|AUDCAD
|153
|GBPUSD
|158
|EURGBP
|156
|EURNZD
|121
|NZDCAD
|152
|EURUSD
|154
|GBPCHF
|154
|NZDJPY
|188
|EURJPY
|208
|EURCHF
|147
|CADCHF
|150
|AUDCHF
|152
|USDJPY
|149
|CADJPY
|154
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.36 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +121.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
Bybit-Live
|0.00 × 1
PUPrime-Live
|0.50 × 6
Exness-MT5Real8
|0.75 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
|2.19 × 123
ICMarketsSC-MT5-2
|2.22 × 1294
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
Coinexx-Live
|2.40 × 10
FPMarketsLLC-Live
|2.50 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
|2.77 × 64
ICMarketsSC-MT5-4
|2.87 × 403
ValutradesSeychelles-Live
|2.88 × 8
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
|3.47 × 204
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 37
Exness-MT5Real7
|3.60 × 15
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
FxPro-MT5
|4.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
9K
USD
USD
1
100%
58
100%
93%
16.22
2.09
USD
USD
1%
1:500