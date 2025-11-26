- Büyüme
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
108 (71.52%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (28.48%)
En iyi işlem:
7.10 EUR
En kötü işlem:
-13.37 EUR
Brüt kâr:
110.49 EUR (7 435 pips)
Brüt zarar:
-56.73 EUR (3 792 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (11.70 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
11.70 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
199.78%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
161
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
80 (52.98%)
Satış işlemleri:
71 (47.02%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
0.36 EUR
Ortalama kâr:
1.02 EUR
Ortalama zarar:
-1.32 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.79 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-25.85 EUR (3)
Aylık büyüme:
12.75%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.49 EUR
Maksimum:
25.85 EUR (6.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.46% (25.85 EUR)
Varlığa göre:
13.91% (78.75 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|AUDUSD
|33
|GBPUSD
|30
|USDCAD
|20
|NZDUSD
|12
|USDCHF
|11
|USDJPY
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|27
|GBPUSD
|17
|USDCAD
|9
|NZDUSD
|-7
|USDCHF
|10
|USDJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|210
|AUDUSD
|1.2K
|GBPUSD
|951
|USDCAD
|830
|NZDUSD
|-195
|USDCHF
|691
|USDJPY
|-15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.10 EUR
En kötü işlem: -13 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +11.70 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2.79 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 19
|
TickmillUK-Live
|0.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|3.32 × 25
|
AdmiralMarkets-Live
|3.68 × 22
|
GBEbrokers-LIVE
|5.33 × 3
|
ActivTradesCorp-Server
|5.50 × 2
|
Tickmill-Live
|12.00 × 2
Copy Signals MT5
It is intended for various copying of currency exchanges, such as:
Pair: (XAUUSD), (EURUSD), (USDCHF), (AUDUSD), (GBPUSD), (USDJPY)
Timeframe: M5, M15, M30
Minimum Lots: 0.01
Platform: MetaTrader 5
Minimum Deposit: €/$500
Account Type: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, or ECN
Thank you for choosing Copy Signals MT5
İnceleme yok
