Aristoteles Franca

Copy Trader Signals MT5

Aristoteles Franca
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
TickmillUK-Live
1:20
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
108 (71.52%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (28.48%)
En iyi işlem:
7.10 EUR
En kötü işlem:
-13.37 EUR
Brüt kâr:
110.49 EUR (7 435 pips)
Brüt zarar:
-56.73 EUR (3 792 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (11.70 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
11.70 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
199.78%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
161
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
80 (52.98%)
Satış işlemleri:
71 (47.02%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
0.36 EUR
Ortalama kâr:
1.02 EUR
Ortalama zarar:
-1.32 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.79 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-25.85 EUR (3)
Aylık büyüme:
12.75%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.49 EUR
Maksimum:
25.85 EUR (6.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.46% (25.85 EUR)
Varlığa göre:
13.91% (78.75 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 35
AUDUSD 33
GBPUSD 30
USDCAD 20
NZDUSD 12
USDCHF 11
USDJPY 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 6
AUDUSD 27
GBPUSD 17
USDCAD 9
NZDUSD -7
USDCHF 10
USDJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 210
AUDUSD 1.2K
GBPUSD 951
USDCAD 830
NZDUSD -195
USDCHF 691
USDJPY -15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.10 EUR
En kötü işlem: -13 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +11.70 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2.79 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 19
TickmillUK-Live
0.20 × 5
GOMarketsMU-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
3.32 × 25
AdmiralMarkets-Live
3.68 × 22
GBEbrokers-LIVE
5.33 × 3
ActivTradesCorp-Server
5.50 × 2
Tickmill-Live
12.00 × 2
Copy Signals MT5

It is intended for various copying of currency exchanges, such as:

Pair: (XAUUSD), (EURUSD), (USDCHF), (AUDUSD), (GBPUSD), (USDJPY)

Timeframe: M5, M15, M30

Minimum Lots: 0.01

Platform: MetaTrader 5

Minimum Deposit: €/$500

Account Type: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, or ECN

Thank you for choosing Copy Signals MT5

İnceleme yok
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 12:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.