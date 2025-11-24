- Büyüme
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
16 (94.11%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (5.88%)
En iyi işlem:
47.75 USD
En kötü işlem:
-94.54 USD
Brüt kâr:
423.81 USD (42 371 pips)
Brüt zarar:
-114.34 USD (9 453 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (243.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
243.15 USD (10)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
8.01%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
3.20
Alış işlemleri:
6 (35.29%)
Satış işlemleri:
11 (64.71%)
Kâr faktörü:
3.71
Beklenen getiri:
18.20 USD
Ortalama kâr:
26.49 USD
Ortalama zarar:
-114.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-94.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.54 USD (1)
Aylık büyüme:
31.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.10 USD
Maksimum:
96.74 USD (7.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.76% (95.64 USD)
Varlığa göre:
0.68% (8.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|311
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|33K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.75 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +243.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -94.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
İnceleme yok