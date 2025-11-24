Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live22 0.00 × 63 RoboForex-ECN-2 0.00 × 18 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.00 × 35 LQD1-Live01 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 9 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 8 Pepperstone-Edge03 0.00 × 32 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 95 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 48 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 45 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 23 VantageFX-Live 3 0.00 × 8 ATCBrokers-Live 1 0.00 × 10 FxPro.com-Real06 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 16 RoboForex-ECN 0.05 × 61 GlobePro-REAL 0.07 × 14 FXFlatMT4-LiveServer 0.07 × 96 IFCMarkets-Real 0.11 × 9 RoboForex-ProCent-3 0.17 × 12 XMGlobal-Real 17 0.17 × 112 23 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya