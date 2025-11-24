- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-4.47 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-13.11 USD (1 405 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-2.76
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
158.89%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
4 (80.00%)
Satış işlemleri:
1 (20.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-2.62 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-2.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-13.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.11 USD (5)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.11 USD
Maksimum:
13.11 USD (52.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.44% (13.11 USD)
Varlığa göre:
29.64% (7.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|1
|NZDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|USDCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CHFJPY
|-3
|NZDCHF
|-2
|GBPCHF
|-4
|USDCHF
|-2
|NZDJPY
|-1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CHFJPY
|-508
|NZDCHF
|-141
|GBPCHF
|-361
|USDCHF
|-188
|NZDJPY
|-207
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 63
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 18
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 35
|
LQD1-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 32
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 95
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 48
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 45
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 23
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 8
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 10
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 16
|
RoboForex-ECN
|0.05 × 61
|
GlobePro-REAL
|0.07 × 14
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.07 × 96
|
IFCMarkets-Real
|0.11 × 9
|
RoboForex-ProCent-3
|0.17 × 12
|
XMGlobal-Real 17
|0.17 × 112
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-52%
0
0
USD
USD
12
USD
USD
1
0%
5
0%
100%
0.00
-2.62
USD
USD
52%
1:500