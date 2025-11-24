SinyallerBölümler
Sergei Kobets

Arcturus_trading_XAUUSD

Sergei Kobets
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -11%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 RUB
En kötü işlem:
-1 024.55 RUB
Brüt kâr:
0.00 RUB
Brüt zarar:
-3 863.31 RUB (2 456 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 RUB (0)
Sharpe oranı:
-15.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
96.00%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
4 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-965.83 RUB
Ortalama kâr:
0.00 RUB
Ortalama zarar:
-965.83 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3 863.31 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-3 863.31 RUB (4)
Aylık büyüme:
-11.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 863.31 RUB
Maksimum:
3 863.31 RUB (11.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.04% (3 863.31 RUB)
Varlığa göre:
2.71% (843.69 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDrfd 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDrfd -64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDrfd -2.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 RUB
En kötü işlem: -1 025 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +0.00 RUB
Maksimum ardışık zarar: -3 863.31 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.24 09:51
Share of trading days is too low
2025.11.24 09:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 08:51
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.68% of days out of the 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.68% of days out of the 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.24 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.