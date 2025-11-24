- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
8 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (33.33%)
En iyi işlem:
62.48 USD
En kötü işlem:
-19.94 USD
Brüt kâr:
100.64 USD (1 771 pips)
Brüt zarar:
-47.24 USD (2 176 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (92.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.64 USD (4)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
2.22%
Maks. mevduat yükü:
19.70%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
1 (8.33%)
Satış işlemleri:
11 (91.67%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
4.45 USD
Ortalama kâr:
12.58 USD
Ortalama zarar:
-11.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-47.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.24 USD (4)
Aylık büyüme:
4.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.24 USD
Maksimum:
47.24 USD (3.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.61% (47.24 USD)
Varlığa göre:
9.95% (130.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|53
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-405
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +62.48 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +92.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|7.78 × 489
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
