İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
19 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
7.31 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
71.58 USD (7 145 pips)
Brüt zarar:
-1.14 USD
Maksimum ardışık kazanç:
19 (71.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.58 USD (19)
Sharpe oranı:
2.11
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
130.44
Alış işlemleri:
19 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
62.79
Beklenen getiri:
3.77 USD
Ortalama kâr:
3.77 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 USD
Maksimum:
0.54 USD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.ecn
|70
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.ecn
|7.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.31 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +71.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
