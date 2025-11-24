- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
23 (71.87%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (28.13%)
En iyi işlem:
2.37 USD
En kötü işlem:
-1.46 USD
Brüt kâr:
20.56 USD (2 206 pips)
Brüt zarar:
-10.42 USD (971 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (5.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.97 USD (7)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
8.25%
Maks. mevduat yükü:
20.29%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
38 saniye
Düzelme faktörü:
4.30
Alış işlemleri:
17 (53.13%)
Satış işlemleri:
15 (46.88%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
0.89 USD
Ortalama zarar:
-1.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.46 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.21 USD
Maksimum:
2.36 USD (5.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.63% (2.36 USD)
Varlığa göre:
1.69% (0.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.37 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live12
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|2.30 × 1004
|
ICMarketsSC-Live05
|2.33 × 9
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 745
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
ICMarketsSC-Live11
|3.00 × 32
|
AnzoCapital-Live
|3.40 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|3.55 × 253
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
31%
0
0
USD
USD
43
USD
USD
1
100%
32
71%
8%
1.97
0.32
USD
USD
6%
1:500