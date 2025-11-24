SinyallerBölümler
Macy Chan

Golden Trader

Macy Chan
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 69%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
952
Kârla kapanan işlemler:
693 (72.79%)
Zararla kapanan işlemler:
259 (27.21%)
En iyi işlem:
34 943.04 USD
En kötü işlem:
-18 251.23 USD
Brüt kâr:
145 910.67 USD (539 537 pips)
Brüt zarar:
-90 717.83 USD (670 547 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (6 214.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39 313.62 USD (20)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.21%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
541
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.78
Alış işlemleri:
401 (42.12%)
Satış işlemleri:
551 (57.88%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
57.98 USD
Ortalama kâr:
210.55 USD
Ortalama zarar:
-350.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-603.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30 945.68 USD (4)
Aylık büyüme:
25.41%
Yıllık tahmin:
308.32%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 717.52 USD
Maksimum:
30 945.68 USD (8.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.17% (30 945.68 USD)
Varlığa göre:
3.77% (3 304.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 817
HK50ft 17
EURAUD 15
EURNZD 13
AUDJPY 11
EURJPY 11
NZDJPY 9
CADJPY 8
EURCAD 8
AUDCHF 7
USDCAD 6
USDCHF 6
AUDCAD 4
NZDCHF 4
CADCHF 4
AUDUSD 4
AUDNZD 4
NZDCAD 2
EURCHF 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 39K
HK50ft 146
EURAUD 2.2K
EURNZD 1.2K
AUDJPY 1.9K
EURJPY 986
NZDJPY 1K
CADJPY 749
EURCAD 1.3K
AUDCHF 884
USDCAD 941
USDCHF -197
AUDCAD 700
NZDCHF 1.2K
CADCHF 1.6K
AUDUSD 760
AUDNZD 249
NZDCAD 187
EURCHF 185
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -174K
HK50ft 29K
EURAUD 4.2K
EURNZD -24
AUDJPY 3.4K
EURJPY 256
NZDJPY -793
CADJPY -352
EURCAD 2.9K
AUDCHF 643
USDCAD 2.2K
USDCHF -2.6K
AUDCAD 1.8K
NZDCHF 551
CADCHF 1.3K
AUDUSD 1.5K
AUDNZD -526
NZDCAD 54
EURCHF -105
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34 943.04 USD
En kötü işlem: -18 251 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +6 214.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -603.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
İnceleme yok
2025.11.24 05:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.17% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
