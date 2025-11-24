- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
11 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (15.38%)
En iyi işlem:
6.05 USD
En kötü işlem:
-6.61 USD
Brüt kâr:
31.20 USD (3 241 pips)
Brüt zarar:
-13.17 USD (1 315 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (17.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.81 USD (7)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
98.20%
Maks. mevduat yükü:
3.37%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
11 (84.62%)
Satış işlemleri:
2 (15.38%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
2.84 USD
Ortalama zarar:
-6.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.17 USD (2)
Aylık büyüme:
3.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.17 USD (2.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.54% (13.17 USD)
Varlığa göre:
2.36% (12.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|5
|USDCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|7
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.1K
|AUDUSD
|695
|USDCAD
|162
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.05 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 10
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
LQD1-Live01
|0.00 × 3
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.09 × 23
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live05
|0.18 × 22
|
ICMarkets-Live22
|0.28 × 103
|
KeyToMarkets-Live
|0.33 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.40 × 40
|
Tickmill-Live08
|0.50 × 4
这是一个复杂、创新且具有高度风险控制意识的网格/马丁策略，
它将多个高级概念结合在一起，旨在适应市场波动并控制风险，
根据最严格的历史数据回测，它的年化盈利能力在100%到150%之间，
稳定/盈利是他最高的宗旨，请跟随它，一起享受成功的愉悦。
建议账户初始资金最低限度为500美元。
This is a sophisticated, innovative grid/Martingale strategy built with a strong focus on risk control.
It integrates multiple advanced concepts to adapt to market volatility while managing exposure.
According to the strictest historical backtesting, it delivers an annualized return between 100% and 150%.
Stability and profitability are its highest principles—follow it, and share in the satisfaction of success！
It is recommended that the account have a minimum initial balance of at least 500 USD.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
4%
0
0
USD
USD
518
USD
USD
1
100%
13
84%
98%
2.36
1.39
USD
USD
3%
1:500