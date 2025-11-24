- Büyüme
İşlemler:
187
Kârla kapanan işlemler:
179 (95.72%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (4.28%)
En iyi işlem:
6.64 AUD
En kötü işlem:
-32.08 AUD
Brüt kâr:
322.48 AUD (20 855 pips)
Brüt zarar:
-157.55 AUD (10 164 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (109.62 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
109.62 AUD (53)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.35%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
193
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
2.25
Alış işlemleri:
104 (55.61%)
Satış işlemleri:
83 (44.39%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
0.88 AUD
Ortalama kâr:
1.80 AUD
Ortalama zarar:
-19.69 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-32.08 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.08 AUD (1)
Aylık büyüme:
52.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.40 AUD
Maksimum:
73.23 AUD (15.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.99% (73.23 AUD)
Varlığa göre:
16.83% (74.58 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|126
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
SUPER FAST GOLD TRADING!!!
NFA- NOT FINANCIAL ADVICE
NRFL- NOT RESPONSIBLE FOR LOSSES
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
52%
0
0
USD
USD
479
AUD
AUD
1
100%
187
95%
100%
2.04
0.88
AUD
AUD
17%
1:500