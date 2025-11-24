SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FastGoldAUD
Gia Hiep Vu

FastGoldAUD

Gia Hiep Vu
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 52%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
187
Kârla kapanan işlemler:
179 (95.72%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (4.28%)
En iyi işlem:
6.64 AUD
En kötü işlem:
-32.08 AUD
Brüt kâr:
322.48 AUD (20 855 pips)
Brüt zarar:
-157.55 AUD (10 164 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (109.62 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
109.62 AUD (53)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.35%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
193
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
2.25
Alış işlemleri:
104 (55.61%)
Satış işlemleri:
83 (44.39%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
0.88 AUD
Ortalama kâr:
1.80 AUD
Ortalama zarar:
-19.69 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-32.08 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.08 AUD (1)
Aylık büyüme:
52.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.40 AUD
Maksimum:
73.23 AUD (15.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.99% (73.23 AUD)
Varlığa göre:
16.83% (74.58 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 187
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 126
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.64 AUD
En kötü işlem: -32 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +109.62 AUD
Maksimum ardışık zarar: -32.08 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
SUPER FAST GOLD TRADING!!!

NFA- NOT FINANCIAL ADVICE

NRFL- NOT RESPONSIBLE FOR LOSSES

İnceleme yok
2025.11.24 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 04:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
