İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
17 (73.91%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (26.09%)
En iyi işlem:
11.43 USD
En kötü işlem:
-9.50 USD
Brüt kâr:
97.47 USD (8 646 pips)
Brüt zarar:
-13.50 USD (8 864 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (92.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.49 USD (15)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.51%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
6.32
Alış işlemleri:
4 (17.39%)
Satış işlemleri:
19 (82.61%)
Kâr faktörü:
7.22
Beklenen getiri:
3.65 USD
Ortalama kâr:
5.73 USD
Ortalama zarar:
-2.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-13.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.29 USD (4)
Aylık büyüme:
18.67%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.29 USD
Maksimum:
13.29 USD (2.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.96% (13.29 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|20
|EURUSD-STD
|2
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-STD
|96
|EURUSD-STD
|-12
|BTCUSD
|-1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-STD
|8.5K
|EURUSD-STD
|-21
|BTCUSD
|-8.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🥇 Gold Intraday Trading Signals | 20 Years Experience
Instruments: XAU/USD (mainly) | BTC/ETH (occasional)
Style: Manual intraday trading on London & New York sessions. No bots, 100% Price Action. From time to time, Use ICT concepts to confirm
⚠️EA: Use of an EA of my own design for trade management only!
⚠️EA: Use of an EA of my own design for trade management only!
Performance: Historical winrate 85-90%. 1-3 quality opportunities/day.
Required setup:
- Minimum capital: $300
- Recommended leverage: 1:500
- Risk per trade: 5-6% of capital (with dynamic management)
- SL/TP always set + 1 or 2 partial closes + secured break-even
Key strengths:
- 20 years of market trading experience
- Pure technical analysis, no lagging indicators
- Strict risk management with dynamic protection
- No martingale
- Sometime hedging
- Transparency on every position
⚠️ Disclaimer: Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results
İnceleme yok
