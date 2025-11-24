SinyallerBölümler
Jean Luc Osmont

JieloTradingGold

Jean Luc Osmont
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD
büyüme başlangıcı: 2025 19%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
17 (73.91%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (26.09%)
En iyi işlem:
11.43 USD
En kötü işlem:
-9.50 USD
Brüt kâr:
97.47 USD (8 646 pips)
Brüt zarar:
-13.50 USD (8 864 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (92.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.49 USD (15)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.51%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
6.32
Alış işlemleri:
4 (17.39%)
Satış işlemleri:
19 (82.61%)
Kâr faktörü:
7.22
Beklenen getiri:
3.65 USD
Ortalama kâr:
5.73 USD
Ortalama zarar:
-2.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-13.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.29 USD (4)
Aylık büyüme:
18.67%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.29 USD
Maksimum:
13.29 USD (2.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.96% (13.29 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-STD 20
EURUSD-STD 2
BTCUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-STD 96
EURUSD-STD -12
BTCUSD -1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-STD 8.5K
EURUSD-STD -21
BTCUSD -8.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.43 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +92.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 42
🥇 Gold Intraday Trading Signals | 20 Years Experience

Instruments: XAU/USD (mainly) | BTC/ETH (occasional)
Style: Manual intraday trading on London & New York sessions. No bots, 100% Price Action. From time to time, Use ICT concepts to confirm 
⚠️EA: Use of an EA of my own design for trade management only!
Performance: Historical winrate 85-90%. 1-3 quality opportunities/day.
Required setup:
  • Minimum capital: $300
  • Recommended leverage: 1:500
  • Risk per trade: 5-6% of capital (with dynamic management)
  • SL/TP always set + 1 or 2 partial closes + secured break-even
Key strengths:
  • 20 years of market trading experience
  • Pure technical analysis, no lagging indicators
  • Strict risk management with dynamic protection
  • No martingale
  • Sometime hedging
  • Transparency on every position

⚠️ Disclaimer: Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results


İnceleme yok
2025.11.24 02:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 02:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JieloTradingGold
Ayda 100 USD
19%
0
0
USD
534
USD
1
78%
23
73%
100%
7.22
3.65
USD
3%
1:500
