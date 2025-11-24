SinyallerBölümler
Zaiyong Zhang

EA World peace MT5

Zaiyong Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
4 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (42.86%)
En iyi işlem:
40.68 USD
En kötü işlem:
-23.52 USD
Brüt kâr:
71.19 USD (557 989 pips)
Brüt zarar:
-32.75 USD (313 200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (30.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.68 USD (1)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.49%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.63
Alış işlemleri:
5 (71.43%)
Satış işlemleri:
2 (28.57%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
5.49 USD
Ortalama kâr:
17.80 USD
Ortalama zarar:
-10.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.52 USD (1)
Aylık büyüme:
5.50%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.13 USD
Maksimum:
23.52 USD (3.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.16% (23.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 6
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 38
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 245K
XAUUSD 39
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.68 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +30.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
0.00 × 29
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
Exness-MT5Real3
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3421
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
ICMarketsEU-MT5-5
1.46 × 13
97 daha fazla...
Our EA is characterized by stability, low withdrawal, strong and stable profitability. Our team members include many top talents in the world, including 10 financial postdocs, 8 experts and professors, and more than 20 professional and technical personnel. The team's aim is to serve everyone sincerely, make users feel at ease and make customers feel comfortable and steadfast.
İnceleme yok
2025.11.24 02:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.24 02:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 02:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
