SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Soren Voyager
Roman Sharif Eabadat Sharif

Soren Voyager

Roman Sharif Eabadat Sharif
0 inceleme
Güvenilirlik
139 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 8 921%
AssetsGlobal-Server
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 378
Kârla kapanan işlemler:
1 190 (86.35%)
Zararla kapanan işlemler:
188 (13.64%)
En iyi işlem:
125 700.00 USD
En kötü işlem:
-59 409.70 USD
Brüt kâr:
1 796 019.99 USD (18 149 519 pips)
Brüt zarar:
-291 900.64 USD (4 667 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
142 (22 994.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
240 679.62 USD (39)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
25.32
Alış işlemleri:
517 (37.52%)
Satış işlemleri:
861 (62.48%)
Kâr faktörü:
6.15
Beklenen getiri:
1 091.52 USD
Ortalama kâr:
1 509.26 USD
Ortalama zarar:
-1 552.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-13 181.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59 409.87 USD (2)
Aylık büyüme:
0.14%
Yıllık tahmin:
1.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.20 USD
Maksimum:
59 409.87 USD (6.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.69% (36 042.13 USD)
Varlığa göre:
0.00% (8.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.i 457
BTCUSD.i 220
EURUSD.i 142
US30.i 99
GBPJPY.i 84
GBPUSD.i 58
EURJPY.i 58
USDJPY.i 57
AUDJPY.i 17
NZDUSD.i 15
AUDUSD.i 14
CADJPY.i 14
USOUSD.i 14
EURNZD.i 13
NZDJPY.i 9
USDCAD.i 8
BNBUSD.i 8
XAUUSD-LOT 7
UKOUSD.i 7
USDCHF.i 6
XAUUSD-OUNCE 6
XRPUSD.i 5
XETUSD.i 4
SOLUSD.i 4
AUDCAD.i 3
CHFJPY.i 3
USDZAR.i 3
ADAUSD.i 3
CADCHF.i 2
EURTRY.i 2
DOGUSD.i 2
NAS100.i 2
GER40.i 1
AUDCHF.i 1
AUDNZD.i 1
EURAUD.i 1
EURCAD.i 1
EURCHF.i 1
EURGBP.i 1
GBPAUD.i 1
GBPCAD.i 1
GBPCHF.i 1
GBPNZD.i 1
NZDCAD.i 1
NZDCHF.i 1
XAUUSD-TTB-FIX 1
USDTRY.i 1
AAPL.US 1
XAUEUR.i 1
SPX500.i 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.i 905K
BTCUSD.i 195K
EURUSD.i 77K
US30.i 3.8K
GBPJPY.i 32K
GBPUSD.i 92K
EURJPY.i 25K
USDJPY.i 48K
AUDJPY.i 13K
NZDUSD.i 17K
AUDUSD.i 9.8K
CADJPY.i 13K
USOUSD.i 479
EURNZD.i 18K
NZDJPY.i 8.5K
USDCAD.i 16K
BNBUSD.i -1
XAUUSD-LOT -47
UKOUSD.i -70
USDCHF.i 13K
XAUUSD-OUNCE -1
XRPUSD.i 5.2K
XETUSD.i 2.6K
SOLUSD.i -3
AUDCAD.i -727
CHFJPY.i 1.1K
USDZAR.i 8.8K
ADAUSD.i 59
CADCHF.i -1.8K
EURTRY.i 3
DOGUSD.i -1.8K
NAS100.i -97
GER40.i -1
AUDCHF.i 165
AUDNZD.i 1.1K
EURAUD.i -59
EURCAD.i 2.3K
EURCHF.i -460
EURGBP.i 95
GBPAUD.i 174
GBPCAD.i -2.6K
GBPCHF.i 540
GBPNZD.i 2.3K
NZDCAD.i 2.3K
NZDCHF.i 813
XAUUSD-TTB-FIX -1
USDTRY.i 203
AAPL.US 0
XAUEUR.i 8
SPX500.i 150
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.i 292K
BTCUSD.i 11M
EURUSD.i 24K
US30.i -15K
GBPJPY.i 47K
GBPUSD.i 12K
EURJPY.i 17K
USDJPY.i 17K
AUDJPY.i 3.9K
NZDUSD.i 2.6K
AUDUSD.i 2.5K
CADJPY.i 3.6K
USOUSD.i -813
EURNZD.i 5.7K
NZDJPY.i 3.1K
USDCAD.i 2.5K
BNBUSD.i -623
XAUUSD-LOT -47
UKOUSD.i -176
USDCHF.i 2.5K
XAUUSD-OUNCE -70
XRPUSD.i 2.3K
XETUSD.i -43K
SOLUSD.i -296
AUDCAD.i -157
CHFJPY.i 322
USDZAR.i 33K
ADAUSD.i 593
CADCHF.i -244
EURTRY.i 8.5K
DOGUSD.i -1.8K
NAS100.i -9.7K
GER40.i -56
AUDCHF.i 28
AUDNZD.i 346
EURAUD.i -18
EURCAD.i 628
EURCHF.i -80
EURGBP.i 14
GBPAUD.i 53
GBPCAD.i -694
GBPCHF.i 95
GBPNZD.i 730
NZDCAD.i 626
NZDCHF.i 143
XAUUSD-TTB-FIX -14
USDTRY.i 6.9K
AAPL.US 47
XAUEUR.i 684
SPX500.i 1.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +125 700.00 USD
En kötü işlem: -59 410 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22 994.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -13 181.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AssetsGlobal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hey, I’m Soren Voyager. I’ve been in the currency trading game since 2009. It’s been over a decade of learning the hard way—plenty of losses, some of them tough to even talk about. But I stuck with it. These days, I trade with a more measured approach, focusing on steady growth and low-risk strategies.

Currently, over 500 people are following my trades on a social trading platform. If you’re curious about what I do or want to connect, feel free to reach out.
İnceleme yok
2025.11.23 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Soren Voyager
Ayda 100 USD
8 921%
0
0
USD
397K
USD
139
0%
1 378
86%
100%
6.15
1 091.52
USD
12%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.