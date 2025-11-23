- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 378
Kârla kapanan işlemler:
1 190 (86.35%)
Zararla kapanan işlemler:
188 (13.64%)
En iyi işlem:
125 700.00 USD
En kötü işlem:
-59 409.70 USD
Brüt kâr:
1 796 019.99 USD (18 149 519 pips)
Brüt zarar:
-291 900.64 USD (4 667 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
142 (22 994.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
240 679.62 USD (39)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
25.32
Alış işlemleri:
517 (37.52%)
Satış işlemleri:
861 (62.48%)
Kâr faktörü:
6.15
Beklenen getiri:
1 091.52 USD
Ortalama kâr:
1 509.26 USD
Ortalama zarar:
-1 552.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-13 181.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59 409.87 USD (2)
Aylık büyüme:
0.14%
Yıllık tahmin:
1.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.20 USD
Maksimum:
59 409.87 USD (6.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.69% (36 042.13 USD)
Varlığa göre:
0.00% (8.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|457
|BTCUSD.i
|220
|EURUSD.i
|142
|US30.i
|99
|GBPJPY.i
|84
|GBPUSD.i
|58
|EURJPY.i
|58
|USDJPY.i
|57
|AUDJPY.i
|17
|NZDUSD.i
|15
|AUDUSD.i
|14
|CADJPY.i
|14
|USOUSD.i
|14
|EURNZD.i
|13
|NZDJPY.i
|9
|USDCAD.i
|8
|BNBUSD.i
|8
|XAUUSD-LOT
|7
|UKOUSD.i
|7
|USDCHF.i
|6
|XAUUSD-OUNCE
|6
|XRPUSD.i
|5
|XETUSD.i
|4
|SOLUSD.i
|4
|AUDCAD.i
|3
|CHFJPY.i
|3
|USDZAR.i
|3
|ADAUSD.i
|3
|CADCHF.i
|2
|EURTRY.i
|2
|DOGUSD.i
|2
|NAS100.i
|2
|GER40.i
|1
|AUDCHF.i
|1
|AUDNZD.i
|1
|EURAUD.i
|1
|EURCAD.i
|1
|EURCHF.i
|1
|EURGBP.i
|1
|GBPAUD.i
|1
|GBPCAD.i
|1
|GBPCHF.i
|1
|GBPNZD.i
|1
|NZDCAD.i
|1
|NZDCHF.i
|1
|XAUUSD-TTB-FIX
|1
|USDTRY.i
|1
|AAPL.US
|1
|XAUEUR.i
|1
|SPX500.i
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.i
|905K
|BTCUSD.i
|195K
|EURUSD.i
|77K
|US30.i
|3.8K
|GBPJPY.i
|32K
|GBPUSD.i
|92K
|EURJPY.i
|25K
|USDJPY.i
|48K
|AUDJPY.i
|13K
|NZDUSD.i
|17K
|AUDUSD.i
|9.8K
|CADJPY.i
|13K
|USOUSD.i
|479
|EURNZD.i
|18K
|NZDJPY.i
|8.5K
|USDCAD.i
|16K
|BNBUSD.i
|-1
|XAUUSD-LOT
|-47
|UKOUSD.i
|-70
|USDCHF.i
|13K
|XAUUSD-OUNCE
|-1
|XRPUSD.i
|5.2K
|XETUSD.i
|2.6K
|SOLUSD.i
|-3
|AUDCAD.i
|-727
|CHFJPY.i
|1.1K
|USDZAR.i
|8.8K
|ADAUSD.i
|59
|CADCHF.i
|-1.8K
|EURTRY.i
|3
|DOGUSD.i
|-1.8K
|NAS100.i
|-97
|GER40.i
|-1
|AUDCHF.i
|165
|AUDNZD.i
|1.1K
|EURAUD.i
|-59
|EURCAD.i
|2.3K
|EURCHF.i
|-460
|EURGBP.i
|95
|GBPAUD.i
|174
|GBPCAD.i
|-2.6K
|GBPCHF.i
|540
|GBPNZD.i
|2.3K
|NZDCAD.i
|2.3K
|NZDCHF.i
|813
|XAUUSD-TTB-FIX
|-1
|USDTRY.i
|203
|AAPL.US
|0
|XAUEUR.i
|8
|SPX500.i
|150
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.i
|292K
|BTCUSD.i
|11M
|EURUSD.i
|24K
|US30.i
|-15K
|GBPJPY.i
|47K
|GBPUSD.i
|12K
|EURJPY.i
|17K
|USDJPY.i
|17K
|AUDJPY.i
|3.9K
|NZDUSD.i
|2.6K
|AUDUSD.i
|2.5K
|CADJPY.i
|3.6K
|USOUSD.i
|-813
|EURNZD.i
|5.7K
|NZDJPY.i
|3.1K
|USDCAD.i
|2.5K
|BNBUSD.i
|-623
|XAUUSD-LOT
|-47
|UKOUSD.i
|-176
|USDCHF.i
|2.5K
|XAUUSD-OUNCE
|-70
|XRPUSD.i
|2.3K
|XETUSD.i
|-43K
|SOLUSD.i
|-296
|AUDCAD.i
|-157
|CHFJPY.i
|322
|USDZAR.i
|33K
|ADAUSD.i
|593
|CADCHF.i
|-244
|EURTRY.i
|8.5K
|DOGUSD.i
|-1.8K
|NAS100.i
|-9.7K
|GER40.i
|-56
|AUDCHF.i
|28
|AUDNZD.i
|346
|EURAUD.i
|-18
|EURCAD.i
|628
|EURCHF.i
|-80
|EURGBP.i
|14
|GBPAUD.i
|53
|GBPCAD.i
|-694
|GBPCHF.i
|95
|GBPNZD.i
|730
|NZDCAD.i
|626
|NZDCHF.i
|143
|XAUUSD-TTB-FIX
|-14
|USDTRY.i
|6.9K
|AAPL.US
|47
|XAUEUR.i
|684
|SPX500.i
|1.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +125 700.00 USD
En kötü işlem: -59 410 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22 994.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -13 181.30 USD
Hey, I’m Soren Voyager. I’ve been in the currency trading game since 2009. It’s been over a decade of learning the hard way—plenty of losses, some of them tough to even talk about. But I stuck with it. These days, I trade with a more measured approach, focusing on steady growth and low-risk strategies.
Currently, over 500 people are following my trades on a social trading platform. If you’re curious about what I do or want to connect, feel free to reach out.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
8 921%
0
0
USD
USD
397K
USD
USD
139
0%
1 378
86%
100%
6.15
1 091.52
USD
USD
12%
1:200