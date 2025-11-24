SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Scalping100
Mikail Yang

Scalping100

Mikail Yang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
ICMarketsSC-Live08
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
298
Kârla kapanan işlemler:
193 (64.76%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (35.23%)
En iyi işlem:
145.08 USD
En kötü işlem:
-80.01 USD
Brüt kâr:
2 628.31 USD (63 619 pips)
Brüt zarar:
-2 042.67 USD (59 099 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (92.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
278.90 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.70%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
304
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
164 (55.03%)
Satış işlemleri:
134 (44.97%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
1.97 USD
Ortalama kâr:
13.62 USD
Ortalama zarar:
-19.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-213.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-213.52 USD (5)
Aylık büyüme:
3.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
301.57 USD (1.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.96% (301.57 USD)
Varlığa göre:
5.62% (875.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 298
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 586
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +145.08 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +92.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -213.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.27 × 51
DooFintech-Live 5
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live23
1.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
1.20 × 61
ICMarketsSC-Live20
1.71 × 38
ICMarketsSC-Live10
1.77 × 26
ICMarketsSC-Live06
1.85 × 88
ICMarketsSC-Live07
1.98 × 299
Exness-Real20
2.12 × 78
ICMarketsSC-Live24
2.14 × 69
ICMarketsSC-Live31
2.20 × 20
ICMarketsSC-Live32
2.53 × 119
BlueberryMarkets2-Real2
2.60 × 30
JustMarkets-Live3
2.88 × 42
Alpari-Pro.ECN
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
3.11 × 423
Exness-Real9
3.38 × 8
ICMarketsSC-Live33
3.60 × 129
BlackBullMarkets-Live
3.66 × 62
ICMarketsSC-Live08
3.76 × 450
Pepperstone-Edge03
4.93 × 42
Pepperstone-Edge12
5.85 × 13
10 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
黄金剥头皮策略
İnceleme yok
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 20:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.23 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 20:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Scalping100
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
16K
USD
1
100%
298
64%
100%
1.28
1.97
USD
6%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.