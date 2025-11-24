- Büyüme
İşlemler:
298
Kârla kapanan işlemler:
193 (64.76%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (35.23%)
En iyi işlem:
145.08 USD
En kötü işlem:
-80.01 USD
Brüt kâr:
2 628.31 USD (63 619 pips)
Brüt zarar:
-2 042.67 USD (59 099 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (92.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
278.90 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.70%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
304
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
164 (55.03%)
Satış işlemleri:
134 (44.97%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
1.97 USD
Ortalama kâr:
13.62 USD
Ortalama zarar:
-19.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-213.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-213.52 USD (5)
Aylık büyüme:
3.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
301.57 USD (1.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.96% (301.57 USD)
Varlığa göre:
5.62% (875.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|298
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|586
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +145.08 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +92.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -213.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.27 × 51
|
DooFintech-Live 5
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live23
|1.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|1.20 × 61
|
ICMarketsSC-Live20
|1.71 × 38
|
ICMarketsSC-Live10
|1.77 × 26
|
ICMarketsSC-Live06
|1.85 × 88
|
ICMarketsSC-Live07
|1.98 × 299
|
Exness-Real20
|2.12 × 78
|
ICMarketsSC-Live24
|2.14 × 69
|
ICMarketsSC-Live31
|2.20 × 20
|
ICMarketsSC-Live32
|2.53 × 119
|
BlueberryMarkets2-Real2
|2.60 × 30
|
JustMarkets-Live3
|2.88 × 42
|
Alpari-Pro.ECN
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|3.11 × 423
|
Exness-Real9
|3.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|3.60 × 129
|
BlackBullMarkets-Live
|3.66 × 62
|
ICMarketsSC-Live08
|3.76 × 450
|
Pepperstone-Edge03
|4.93 × 42
|
Pepperstone-Edge12
|5.85 × 13
黄金剥头皮策略
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
1
100%
298
64%
100%
1.28
1.97
USD
USD
6%
1:500