SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TRADOLOGY STOCKS
Sayyid Muhammad Sayyid Mahmud Hammad

TRADOLOGY STOCKS

Sayyid Muhammad Sayyid Mahmud Hammad
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
51 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
37.11 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
256.92 USD (711 888 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
51 (256.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
256.92 USD (51)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
19.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
48 (94.12%)
Satış işlemleri:
3 (5.88%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
5.04 USD
Ortalama kâr:
5.04 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
347.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
8.34% (269.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NVDAm 6
US500m 6
TSMm 6
BTCUSDm 5
US30m 5
USTECm 5
DE30m 3
BAm 3
AMZNm 2
TSLAm 2
ORCLm 2
AMDm 1
USOILm 1
METAm 1
BABAm 1
GOOGLm 1
IBMm 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NVDAm 52
US500m 10
TSMm 44
BTCUSDm 51
US30m 14
USTECm 13
DE30m 2
BAm 2
AMZNm 13
TSLAm 7
ORCLm 4
AMDm 12
USOILm 8
METAm 6
BABAm 0
GOOGLm 9
IBMm 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NVDAm 5.2K
US500m 35K
TSMm 4.4K
BTCUSDm 513K
US30m 14K
USTECm 132K
DE30m 1.6K
BAm 151
AMZNm 1.3K
TSLAm 707
ORCLm 434
AMDm 1.2K
USOILm 834
METAm 597
BABAm 6
GOOGLm 937
IBMm 912
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.11 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +256.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.23 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol