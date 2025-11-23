- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
51 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
37.11 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
256.92 USD (711 888 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
51 (256.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
256.92 USD (51)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
19.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
48 (94.12%)
Satış işlemleri:
3 (5.88%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
5.04 USD
Ortalama kâr:
5.04 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
347.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
8.34% (269.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NVDAm
|6
|US500m
|6
|TSMm
|6
|BTCUSDm
|5
|US30m
|5
|USTECm
|5
|DE30m
|3
|BAm
|3
|AMZNm
|2
|TSLAm
|2
|ORCLm
|2
|AMDm
|1
|USOILm
|1
|METAm
|1
|BABAm
|1
|GOOGLm
|1
|IBMm
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NVDAm
|52
|US500m
|10
|TSMm
|44
|BTCUSDm
|51
|US30m
|14
|USTECm
|13
|DE30m
|2
|BAm
|2
|AMZNm
|13
|TSLAm
|7
|ORCLm
|4
|AMDm
|12
|USOILm
|8
|METAm
|6
|BABAm
|0
|GOOGLm
|9
|IBMm
|9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NVDAm
|5.2K
|US500m
|35K
|TSMm
|4.4K
|BTCUSDm
|513K
|US30m
|14K
|USTECm
|132K
|DE30m
|1.6K
|BAm
|151
|AMZNm
|1.3K
|TSLAm
|707
|ORCLm
|434
|AMDm
|1.2K
|USOILm
|834
|METAm
|597
|BABAm
|6
|GOOGLm
|937
|IBMm
|912
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.11 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +256.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok