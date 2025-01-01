SinyallerBölümler
Sinyaller / Scalping GOLD
404

Ne yazık ki, Scalping GOLD sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Mohamed Naeem Ali kullanıcısının diğer sinyallerine göz atabilirsiniz:

Logaby PU
Büyüme
266%
Aboneler
0
Haftalar
8
İşlemler
337
Kazanç
82%
Kâr faktörü
2.92
Maks. düşüş
40%
Logaby
Büyüme
541%
Aboneler
1
Haftalar
15
İşlemler
1060
Kazanç
77%
Kâr faktörü
2.12
Maks. düşüş
48%

Veya diğer MetaTrader 4 sinyalleri arasından seçim yapın:

ATong
Büyüme
4 778%
Aboneler
1
Haftalar
240
İşlemler
7866
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.55
Maks. düşüş
28%
Niguru GBP
Büyüme
16 524%
Aboneler
0
Haftalar
142
İşlemler
1246
Kazanç
88%
Kâr faktörü
2.21
Maks. düşüş
39%
Scalp IC Markets ECN
Büyüme
6 197%
Aboneler
1
Haftalar
327
İşlemler
2017
Kazanç
72%
Kâr faktörü
1.95
Maks. düşüş
38%
MultiWay ICM
Büyüme
506%
Aboneler
12
Haftalar
97
İşlemler
868
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.93
Maks. düşüş
28%
My Authors Programs
Büyüme
463%
Aboneler
11
Haftalar
34
İşlemler
702
Kazanç
91%
Kâr faktörü
2.58
Maks. düşüş
16%
Theranto v3 Live 2
Büyüme
3 103%
Aboneler
99
Haftalar
62
İşlemler
299
Kazanç
88%
Kâr faktörü
6.70
Maks. düşüş
35%
MCA100
Büyüme
978%
Aboneler
19
Haftalar
106
İşlemler
304
Kazanç
55%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
35%
Gold pro
Büyüme
3 179%
Aboneler
28
Haftalar
40
İşlemler
851
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.90
Maks. düşüş
52%
Turtle One
Büyüme
216%
Aboneler
10
Haftalar
47
İşlemler
297
Kazanç
79%
Kâr faktörü
1.54
Maks. düşüş
19%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Büyüme
864%
Aboneler
10
Haftalar
74
İşlemler
3151
Kazanç
81%
Kâr faktörü
3.69
Maks. düşüş
41%

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.