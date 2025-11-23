SinyallerBölümler
Tran Vinh Vu

AI XPro Ethereum v28 006

Tran Vinh Vu
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Exness-MT5Real29
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
13 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (18.75%)
En iyi işlem:
4.42 USD
En kötü işlem:
-17.06 USD
Brüt kâr:
22.21 USD (22 234 pips)
Brüt zarar:
-18.39 USD (18 395 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (14.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.73 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.62%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
16 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
1.71 USD
Ortalama zarar:
-6.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-17.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.06 USD (1)
Aylık büyüme:
3.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.26 USD (14.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.26% (17.26 USD)
Varlığa göre:
37.83% (39.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSDm 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSDm 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSDm 3.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.42 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.24 22:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 20:21
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 16:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 15:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 17:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 17:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.23 17:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.23 17:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 17:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
