İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
13 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (18.75%)
En iyi işlem:
4.42 USD
En kötü işlem:
-17.06 USD
Brüt kâr:
22.21 USD (22 234 pips)
Brüt zarar:
-18.39 USD (18 395 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (14.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.73 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.62%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
16 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
1.71 USD
Ortalama zarar:
-6.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-17.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.06 USD (1)
Aylık büyüme:
3.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.26 USD (14.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.26% (17.26 USD)
Varlığa göre:
37.83% (39.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSDm
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSDm
|3.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.42 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
