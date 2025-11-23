- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
30 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (44.44%)
En iyi işlem:
6.52 EUR
En kötü işlem:
-4.70 EUR
Brüt kâr:
10.52 EUR (337 pips)
Brüt zarar:
-30.94 EUR (1 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (0.94 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
6.77 EUR (4)
Sharpe oranı:
-0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
33 (61.11%)
Satış işlemleri:
21 (38.89%)
Kâr faktörü:
0.34
Beklenen getiri:
-0.38 EUR
Ortalama kâr:
0.35 EUR
Ortalama zarar:
-1.29 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6.85 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-6.85 EUR (4)
Aylık büyüme:
-7.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.42 EUR
Maksimum:
20.79 EUR (8.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-23
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-722
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.52 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +0.94 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.85 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok