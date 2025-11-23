- Büyüme
İşlemler:
238
Kârla kapanan işlemler:
151 (63.44%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (36.55%)
En iyi işlem:
665.33 USD
En kötü işlem:
-321.93 USD
Brüt kâr:
5 343.05 USD (1 533 359 pips)
Brüt zarar:
-3 839.69 USD (1 381 321 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (249.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 012.15 USD (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.31%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
241
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
134 (56.30%)
Satış işlemleri:
104 (43.70%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
6.32 USD
Ortalama kâr:
35.38 USD
Ortalama zarar:
-44.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-262.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-523.45 USD (3)
Aylık büyüme:
173.79%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.49 USD
Maksimum:
673.83 USD (35.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|235
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|491
|BTCUSD
|1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|23K
|BTCUSD
|129K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +665.33 USD
En kötü işlem: -322 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +249.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -262.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
short-term trend and reversal trading
