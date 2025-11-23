SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Scaping
Le Duan

Scaping

Le Duan
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
238
Kârla kapanan işlemler:
151 (63.44%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (36.55%)
En iyi işlem:
665.33 USD
En kötü işlem:
-321.93 USD
Brüt kâr:
5 343.05 USD (1 533 359 pips)
Brüt zarar:
-3 839.69 USD (1 381 321 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (249.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 012.15 USD (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.31%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
241
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
134 (56.30%)
Satış işlemleri:
104 (43.70%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
6.32 USD
Ortalama kâr:
35.38 USD
Ortalama zarar:
-44.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-262.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-523.45 USD (3)
Aylık büyüme:
173.79%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.49 USD
Maksimum:
673.83 USD (35.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 235
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 491
BTCUSD 1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 23K
BTCUSD 129K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +665.33 USD
En kötü işlem: -322 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +249.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -262.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Exness-MT5Real38
68.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

short-term trend and reversal trading


İnceleme yok
2025.11.23 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 13:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol