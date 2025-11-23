- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
48 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (11.11%)
En iyi işlem:
50.00 USD
En kötü işlem:
-4.80 USD
Brüt kâr:
204.66 USD (246 876 pips)
Brüt zarar:
-16.30 USD (129 712 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (55.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
144.24 USD (16)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
14.96
Alış işlemleri:
25 (46.30%)
Satış işlemleri:
29 (53.70%)
Kâr faktörü:
12.56
Beklenen getiri:
3.49 USD
Ortalama kâr:
4.26 USD
Ortalama zarar:
-2.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-12.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.59 USD (3)
Aylık büyüme:
55.90%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12.59 USD (2.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|49
|BTCUSDm
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|196
|BTCUSDm
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|196K
|BTCUSDm
|-79K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.00 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +55.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
