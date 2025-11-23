- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
316
Kârla kapanan işlemler:
206 (65.18%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (34.81%)
En iyi işlem:
86.72 USD
En kötü işlem:
-38.32 USD
Brüt kâr:
1 720.18 USD (796 830 pips)
Brüt zarar:
-783.01 USD (536 252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (109.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
109.30 USD (18)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
7.94
Alış işlemleri:
316 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.20
Beklenen getiri:
2.97 USD
Ortalama kâr:
8.35 USD
Ortalama zarar:
-7.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-70.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.07 USD (4)
Aylık büyüme:
14.04%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.61 USD
Maksimum:
118.07 USD (10.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|316
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|937
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|261K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +86.72 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +109.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
