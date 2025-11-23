SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GoldGOGo
Kaiyang Fan

GoldGOGo

Kaiyang Fan
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
316
Kârla kapanan işlemler:
206 (65.18%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (34.81%)
En iyi işlem:
86.72 USD
En kötü işlem:
-38.32 USD
Brüt kâr:
1 720.18 USD (796 830 pips)
Brüt zarar:
-783.01 USD (536 252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (109.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
109.30 USD (18)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
7.94
Alış işlemleri:
316 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.20
Beklenen getiri:
2.97 USD
Ortalama kâr:
8.35 USD
Ortalama zarar:
-7.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-70.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.07 USD (4)
Aylık büyüme:
14.04%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.61 USD
Maksimum:
118.07 USD (10.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 316
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 937
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 261K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.72 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +109.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

