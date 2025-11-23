SinyallerBölümler
Dwiyan Valentino C Sinaga

Bustercall

Dwiyan Valentino C Sinaga
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
90 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
30.34 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
577.56 USD (57 390 pips)
Brüt zarar:
-0.94 USD
Maksimum ardışık kazanç:
90 (577.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
577.56 USD (90)
Sharpe oranı:
1.42
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.21%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
14415.50
Alış işlemleri:
90 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
614.43
Beklenen getiri:
6.42 USD
Ortalama kâr:
6.42 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
4.31%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
0.04 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
8.22% (255.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDu 90
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDu 577
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDu 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.34 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 90
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +577.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.23 12:40
No swaps are charged on the signal account
