- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
90 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
30.34 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
577.56 USD (57 390 pips)
Brüt zarar:
-0.94 USD
Maksimum ardışık kazanç:
90 (577.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
577.56 USD (90)
Sharpe oranı:
1.42
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.21%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
14415.50
Alış işlemleri:
90 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
614.43
Beklenen getiri:
6.42 USD
Ortalama kâr:
6.42 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
4.31%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
0.04 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
8.22% (255.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|577
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|57K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.34 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 90
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +577.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok