İşlemler:
282
Kârla kapanan işlemler:
224 (79.43%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (20.57%)
En iyi işlem:
98.70 USD
En kötü işlem:
-47.01 USD
Brüt kâr:
1 013.37 USD (1 591 633 pips)
Brüt zarar:
-324.44 USD (512 599 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (364.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
364.72 USD (58)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.47%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
216
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.88
Alış işlemleri:
162 (57.45%)
Satış işlemleri:
120 (42.55%)
Kâr faktörü:
3.12
Beklenen getiri:
2.44 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-5.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-23.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-98.78 USD (6)
Aylık büyüme:
-16.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
100.09 USD (1.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.81% (9.16 USD)
Varlığa göre:
1.79% (10.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|116
|XAUUSD
|96
|ETHUSD
|36
|XRPUSD
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|295
|XAUUSD
|271
|ETHUSD
|-87
|XRPUSD
|211
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1.1M
|XAUUSD
|21K
|ETHUSD
|-51K
|XRPUSD
|21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
En iyi işlem: +98.70 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +364.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
Good to buy on dip
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-16%
0
0
USD
USD
599
USD
USD
2
0%
282
79%
100%
3.12
2.44
USD
USD
99%
1:500