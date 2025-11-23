SinyallerBölümler
Ringki Nababan

Siborongborong Gold

Ringki Nababan
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -16%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
282
Kârla kapanan işlemler:
224 (79.43%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (20.57%)
En iyi işlem:
98.70 USD
En kötü işlem:
-47.01 USD
Brüt kâr:
1 013.37 USD (1 591 633 pips)
Brüt zarar:
-324.44 USD (512 599 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (364.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
364.72 USD (58)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.47%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
216
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.88
Alış işlemleri:
162 (57.45%)
Satış işlemleri:
120 (42.55%)
Kâr faktörü:
3.12
Beklenen getiri:
2.44 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-5.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-23.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-98.78 USD (6)
Aylık büyüme:
-16.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
100.09 USD (1.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.81% (9.16 USD)
Varlığa göre:
1.79% (10.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 116
XAUUSD 96
ETHUSD 36
XRPUSD 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 295
XAUUSD 271
ETHUSD -87
XRPUSD 211
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1.1M
XAUUSD 21K
ETHUSD -51K
XRPUSD 21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +98.70 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +364.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 10
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
27 daha fazla...
Good to buy on dip
İnceleme yok
2025.11.23 13:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.23 12:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
