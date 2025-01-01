Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 359%
- Aboneler
- 18
- Haftalar
- 65
- İşlemler
- 482
- Kazanç
- 86%
- Kâr faktörü
- 1.79
- Maks. düşüş
- 39%
- Büyüme
- 123%
- Aboneler
- 15
- Haftalar
- 56
- İşlemler
- 539
- Kazanç
- 71%
- Kâr faktörü
- 2.13
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 1 621%
- Aboneler
- 77
- Haftalar
- 212
- İşlemler
- 5521
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.68
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 5 187%
- Aboneler
- 3
- Haftalar
- 237
- İşlemler
- 1456
- Kazanç
- 75%
- Kâr faktörü
- 1.86
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 1 540%
- Aboneler
- 111
- Haftalar
- 50
- İşlemler
- 1578
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 5.83
- Maks. düşüş
- 33%
- Büyüme
- 241%
- Aboneler
- 9
- Haftalar
- 71
- İşlemler
- 436
- Kazanç
- 48%
- Kâr faktörü
- 1.33
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 626%
- Aboneler
- 8
- Haftalar
- 206
- İşlemler
- 1968
- Kazanç
- 74%
- Kâr faktörü
- 1.74
- Maks. düşüş
- 33%
- Büyüme
- 1 804%
- Aboneler
- 38
- Haftalar
- 156
- İşlemler
- 601
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 4.29
- Maks. düşüş
- 27%
- Büyüme
- 614%
- Aboneler
- 20
- Haftalar
- 44
- İşlemler
- 140
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 2.16
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 638%
- Aboneler
- 25
- Haftalar
- 28
- İşlemler
- 607
- Kazanç
- 80%
- Kâr faktörü
- 3.82
- Maks. düşüş
- 21%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.