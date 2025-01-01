SinyallerBölümler
Sinyaller
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Reo
Büyüme
359%
Aboneler
18
Haftalar
65
İşlemler
482
Kazanç
86%
Kâr faktörü
1.79
Maks. düşüş
39%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
123%
Aboneler
15
Haftalar
56
İşlemler
539
Kazanç
71%
Kâr faktörü
2.13
Maks. düşüş
17%
NoPain MT5
Büyüme
1 621%
Aboneler
77
Haftalar
212
İşlemler
5521
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
Deux ex machina
Büyüme
5 187%
Aboneler
3
Haftalar
237
İşlemler
1456
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 540%
Aboneler
111
Haftalar
50
İşlemler
1578
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.83
Maks. düşüş
33%
OnlyUJ
Büyüme
241%
Aboneler
9
Haftalar
71
İşlemler
436
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.33
Maks. düşüş
17%
Scalp IC Markets MT5
Büyüme
626%
Aboneler
8
Haftalar
206
İşlemler
1968
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.74
Maks. düşüş
33%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 804%
Aboneler
38
Haftalar
156
İşlemler
601
Kazanç
79%
Kâr faktörü
4.29
Maks. düşüş
27%
Daily Gold Sniper
Büyüme
614%
Aboneler
20
Haftalar
44
İşlemler
140
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.16
Maks. düşüş
34%
Golden Nuggets
Büyüme
638%
Aboneler
25
Haftalar
28
İşlemler
607
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.82
Maks. düşüş
21%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2268 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.