SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / LIMKOKCHIAN2
Lim Kok Chian

LIMKOKCHIAN2

Lim Kok Chian
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
53 (53.53%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (46.46%)
En iyi işlem:
66.25 USD
En kötü işlem:
-19.14 USD
Brüt kâr:
510.33 USD (1 565 304 pips)
Brüt zarar:
-276.35 USD (1 050 490 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (21.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95.55 USD (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
5.02
Alış işlemleri:
83 (83.84%)
Satış işlemleri:
16 (16.16%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
2.36 USD
Ortalama kâr:
9.63 USD
Ortalama zarar:
-6.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-46.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.62 USD (6)
Aylık büyüme:
46.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.46 USD
Maksimum:
46.62 USD (6.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 60
XAUUSD-ECN 37
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 147
XAUUSD-ECN 96
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 102K
XAUUSD-ECN -408
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.25 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +21.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Please don't copy, just to view myself statistic. 


Thank you


İnceleme yok
2025.11.23 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol