- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (55.56%)
En iyi işlem:
6.32 USD
En kötü işlem:
-6.19 USD
Brüt kâr:
12.25 USD (1 511 pips)
Brüt zarar:
-21.05 USD (2 596 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (9.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.73 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
84.87%
Maks. mevduat yükü:
6.40%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
0.58
Beklenen getiri:
-0.98 USD
Ortalama kâr:
3.06 USD
Ortalama zarar:
-4.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-19.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.18 USD (4)
Aylık büyüme:
-11.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.53 USD
Maksimum:
19.18 USD (25.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.40% (19.18 USD)
Varlığa göre:
2.84% (1.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURAUD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|-2
|EURCAD
|3
|CHFJPY
|-4
|GBPUSD
|-6
|EURUSD
|-3
|CADJPY
|-6
|AUDJPY
|2
|NZDUSD
|6
|EURAUD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|-143
|EURCAD
|356
|CHFJPY
|-611
|GBPUSD
|-619
|EURUSD
|-344
|CADJPY
|-879
|AUDJPY
|262
|NZDUSD
|631
|EURAUD
|262
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.32 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +9.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 6
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.21 × 96
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
OctaFX-Real5
|0.30 × 30
