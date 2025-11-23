Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live4 0.00 × 2 Hankotrade-Live 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 1 4xCube-Live 0.00 × 1 VTMarkets-Live 4 0.00 × 6 RoboForex-Prime 0.00 × 44 Tickmill-Live10 0.00 × 1 TTCM-Live3 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.00 × 1 Exness-Real9 0.00 × 85 TradingProInternational-Live 2 0.00 × 2 DooPrime-Live 0.00 × 1 Exness-Real3 0.02 × 167 XMTrading-Real 34 0.03 × 31 Exness-Real14 0.15 × 636 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.17 × 133 EightcapLtd-Real2 0.18 × 38 ICMarketsEU-Live17 0.20 × 20 OrbexGlobal-Live 0.20 × 60 Tradeview-Markets Live 2 0.21 × 96 FusionMarkets-Demo 0.24 × 25 Alpari-Trade 0.29 × 463 XMTrading-Real 7 0.29 × 373 OctaFX-Real5 0.30 × 30 188 daha fazla...