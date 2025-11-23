- Büyüme
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
18 (64.28%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (35.71%)
En iyi işlem:
49.65 USD
En kötü işlem:
-50.35 USD
Brüt kâr:
535.42 USD (290 666 pips)
Brüt zarar:
-180.41 USD (147 759 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (272.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
272.90 USD (6)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
7.30%
Maks. mevduat yükü:
2.92%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
5.32
Alış işlemleri:
14 (50.00%)
Satış işlemleri:
14 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.97
Beklenen getiri:
12.68 USD
Ortalama kâr:
29.75 USD
Ortalama zarar:
-18.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-66.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.71 USD (4)
Aylık büyüme:
233.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.57 USD
Maksimum:
66.71 USD (21.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.42% (66.71 USD)
Varlığa göre:
2.06% (7.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|BTCUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|319
|BTCUSD
|36
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|65K
|BTCUSD
|78K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.65 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +272.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.94 × 79
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
Axi-US18-Live
|509.00 × 1
