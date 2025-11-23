SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Goblin
Budiyanto

Goblin

Budiyanto
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 234%
Exness-Real17
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
18 (64.28%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (35.71%)
En iyi işlem:
49.65 USD
En kötü işlem:
-50.35 USD
Brüt kâr:
535.42 USD (290 666 pips)
Brüt zarar:
-180.41 USD (147 759 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (272.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
272.90 USD (6)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
7.30%
Maks. mevduat yükü:
2.92%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
5.32
Alış işlemleri:
14 (50.00%)
Satış işlemleri:
14 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.97
Beklenen getiri:
12.68 USD
Ortalama kâr:
29.75 USD
Ortalama zarar:
-18.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-66.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.71 USD (4)
Aylık büyüme:
233.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.57 USD
Maksimum:
66.71 USD (21.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.42% (66.71 USD)
Varlığa göre:
2.06% (7.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 15
BTCUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 319
BTCUSD 36
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 65K
BTCUSD 78K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.65 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +272.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 368
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.94 × 79
Exness-Real9
9.02 × 312
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
Axi-US18-Live
509.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Profit consistent
İnceleme yok
2025.11.23 07:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.23 07:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.23 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 05:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.23 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 05:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Goblin
Ayda 30 USD
234%
0
0
USD
364
USD
1
0%
28
64%
7%
2.96
12.68
USD
21%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.