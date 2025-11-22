SinyallerBölümler
Muhammad Akhdan Hernadi

Gold26

Muhammad Akhdan Hernadi
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
FxPro-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
45 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (28.57%)
En iyi işlem:
66.50 USD
En kötü işlem:
-39.74 USD
Brüt kâr:
655.98 USD (32 239 pips)
Brüt zarar:
-139.05 USD (9 983 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (206.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
206.84 USD (14)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
2.55%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
9.48
Alış işlemleri:
40 (63.49%)
Satış işlemleri:
23 (36.51%)
Kâr faktörü:
4.72
Beklenen getiri:
8.21 USD
Ortalama kâr:
14.58 USD
Ortalama zarar:
-7.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.54 USD (2)
Aylık büyüme:
25.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
54.54 USD (2.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.25% (54.54 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 60
LITECOIN 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 517
LITECOIN 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 22K
LITECOIN -185
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.50 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +206.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.23 00:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 00:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.11.22 23:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 23:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.