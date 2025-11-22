SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Echtgeld
Tom Bender

Echtgeld

Tom Bender
0 inceleme
63 hafta
0 / 0 USD
0%
TradeQuoMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
243
Kârla kapanan işlemler:
151 (62.13%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (37.86%)
En iyi işlem:
124.27 USD
En kötü işlem:
-778.89 USD
Brüt kâr:
2 715.35 USD (96 512 pips)
Brüt zarar:
-3 607.52 USD (132 301 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (346.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
346.61 USD (13)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
97 (39.92%)
Satış işlemleri:
146 (60.08%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-3.67 USD
Ortalama kâr:
17.98 USD
Ortalama zarar:
-39.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-268.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-806.05 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
994.08 USD
Maksimum:
1 630.04 USD (235.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD- 168
DJI30- 28
XAUUSD 16
GBPUSD- 13
EURUSD- 5
NASUSD- 4
BTCUSDT 3
GBPJPY- 2
AUDJPY- 1
GBPUSD 1
AUDNZD- 1
GBPCHF- 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD- -698
DJI30- 25
XAUUSD 18
GBPUSD- -5
EURUSD- -54
NASUSD- -8
BTCUSDT -86
GBPJPY- 10
AUDJPY- -13
GBPUSD -28
AUDNZD- -17
GBPCHF- -35
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD- 285
DJI30- 23K
XAUUSD 1.5K
GBPUSD- -237
EURUSD- -185
NASUSD- -5.9K
BTCUSDT -48K
GBPJPY- 217
AUDJPY- -500
GBPUSD -282
AUDNZD- -161
GBPCHF- -265
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +124.27 USD
En kötü işlem: -779 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +346.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -268.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeQuoMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live-2
3.79 × 14
İnceleme yok
2025.11.22 18:50
Trading operations on the account were performed for only 66 days. This comprises 15.03% of days out of the 439 days of the signal's entire lifetime.
