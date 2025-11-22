- Büyüme
İşlemler:
243
Kârla kapanan işlemler:
151 (62.13%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (37.86%)
En iyi işlem:
124.27 USD
En kötü işlem:
-778.89 USD
Brüt kâr:
2 715.35 USD (96 512 pips)
Brüt zarar:
-3 607.52 USD (132 301 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (346.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
346.61 USD (13)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
97 (39.92%)
Satış işlemleri:
146 (60.08%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-3.67 USD
Ortalama kâr:
17.98 USD
Ortalama zarar:
-39.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-268.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-806.05 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
994.08 USD
Maksimum:
1 630.04 USD (235.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-
|168
|DJI30-
|28
|XAUUSD
|16
|GBPUSD-
|13
|EURUSD-
|5
|NASUSD-
|4
|BTCUSDT
|3
|GBPJPY-
|2
|AUDJPY-
|1
|GBPUSD
|1
|AUDNZD-
|1
|GBPCHF-
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-
|-698
|DJI30-
|25
|XAUUSD
|18
|GBPUSD-
|-5
|EURUSD-
|-54
|NASUSD-
|-8
|BTCUSDT
|-86
|GBPJPY-
|10
|AUDJPY-
|-13
|GBPUSD
|-28
|AUDNZD-
|-17
|GBPCHF-
|-35
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-
|285
|DJI30-
|23K
|XAUUSD
|1.5K
|GBPUSD-
|-237
|EURUSD-
|-185
|NASUSD-
|-5.9K
|BTCUSDT
|-48K
|GBPJPY-
|217
|AUDJPY-
|-500
|GBPUSD
|-282
|AUDNZD-
|-161
|GBPCHF-
|-265
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +124.27 USD
En kötü işlem: -779 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +346.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -268.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeQuoMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
