404

Ne yazık ki, Bee Sting sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 4 sinyallerine göz atabilirsiniz:

My Authors Programs
Büyüme
463%
Aboneler
9
Haftalar
34
İşlemler
700
Kazanç
91%
Kâr faktörü
2.58
Maks. düşüş
16%
Niguru GBP
Büyüme
16 524%
Aboneler
0
Haftalar
142
İşlemler
1246
Kazanç
88%
Kâr faktörü
2.21
Maks. düşüş
39%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Büyüme
859%
Aboneler
10
Haftalar
73
İşlemler
3142
Kazanç
81%
Kâr faktörü
3.68
Maks. düşüş
41%
Turtle One
Büyüme
211%
Aboneler
10
Haftalar
46
İşlemler
296
Kazanç
79%
Kâr faktörü
1.53
Maks. düşüş
19%
KingFX AU
Büyüme
358%
Aboneler
11
Haftalar
190
İşlemler
3254
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.65
Maks. düşüş
50%
ATong
Büyüme
4 778%
Aboneler
1
Haftalar
240
İşlemler
7866
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.55
Maks. düşüş
28%
MultiWay ICM
Büyüme
505%
Aboneler
13
Haftalar
97
İşlemler
867
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.92
Maks. düşüş
28%
Gold pro
Büyüme
3 121%
Aboneler
29
Haftalar
40
İşlemler
843
Kazanç
79%
Kâr faktörü
1.91
Maks. düşüş
52%
Theranto v3 Live 2
Büyüme
3 080%
Aboneler
91
Haftalar
62
İşlemler
298
Kazanç
88%
Kâr faktörü
6.66
Maks. düşüş
35%
Scalp IC Markets ECN
Büyüme
6 197%
Aboneler
1
Haftalar
327
İşlemler
2017
Kazanç
72%
Kâr faktörü
1.95
Maks. düşüş
38%

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.