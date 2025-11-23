- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|177
|AUDUSD
|-61
|NZDUSD
|-18
|BTCUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.7K
|AUDUSD
|-170
|NZDUSD
|-145
|BTCUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.67 × 12
|
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
|
VantageInternational-Live
|3.49 × 1030
|
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
|
RoboForex-Pro
|6.50 × 2
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
Exness-MT5Real5
|8.07 × 220
|
Exness-MT5Real38
|8.88 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.78 × 290
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.52 × 94
🚀 Bem-vindo à página que vai transformar a forma como você opera no Forex!
Aqui você encontra sinais de alta precisão, análises claras e resultados que mostram consistência de verdade, não promessas vazias.
O meu objetivo é simples: ajudar você a evoluir, aprender e lucrar com segurança, seguindo uma estratégia comprovada e disciplinada.
📊 Resultados reais, transparência total
📚 Aprendizagem contínua para elevar o seu nível
⚡ Sinais bem estruturados, com entrada, alvo e gestão de risco
🔒 Compromisso com seriedade, responsabilidade e consistência
Se você procura uma comunidade que oferece clareza, evolução e sinais que fazem sentido, está no lugar certo.
Junte-se aos assinantes e comece a operar com confiança!
