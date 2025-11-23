SinyallerBölümler
Leandro-sales Vales

InvestingMomentFX

0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
20 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (44.44%)
En iyi işlem:
42.11 EUR
En kötü işlem:
-33.21 EUR
Brüt kâr:
230.67 EUR (23 080 pips)
Brüt zarar:
-144.04 EUR (8 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (97.63 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
97.63 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
18.77%
Maks. mevduat yükü:
5.67%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
13 (36.11%)
Satış işlemleri:
23 (63.89%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
2.41 EUR
Ortalama kâr:
11.53 EUR
Ortalama zarar:
-9.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-62.42 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-62.42 EUR (7)
Aylık büyüme:
9.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.01 EUR
Maksimum:
75.66 EUR (8.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.55% (75.66 EUR)
Varlığa göre:
7.84% (74.14 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
AUDUSD 2
NZDUSD 2
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 177
AUDUSD -61
NZDUSD -18
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.7K
AUDUSD -170
NZDUSD -145
BTCUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.11 EUR
En kötü işlem: -33 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +97.63 EUR
Maksimum ardışık zarar: -62.42 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.67 × 12
JunoMarkets-Server
0.81 × 43
VantageInternational-Live
3.49 × 1030
VantageInternational-Live 3
5.10 × 10
RoboForex-Pro
6.50 × 2
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
Exness-MT5Real5
8.07 × 220
Exness-MT5Real38
8.88 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
9.78 × 290
CapitalPointTrading-MT5-4
11.52 × 94
🚀 Bem-vindo à página que vai transformar a forma como você opera no Forex!
Aqui você encontra sinais de alta precisão, análises claras e resultados que mostram consistência de verdade, não promessas vazias.
O meu objetivo é simples: ajudar você a evoluir, aprender e lucrar com segurança, seguindo uma estratégia comprovada e disciplinada.

📊 Resultados reais, transparência total
📚 Aprendizagem contínua para elevar o seu nível
Sinais bem estruturados, com entrada, alvo e gestão de risco
🔒 Compromisso com seriedade, responsabilidade e consistência

Se você procura uma comunidade que oferece clareza, evolução e sinais que fazem sentido, está no lugar certo.
Junte-se aos assinantes e comece a operar com confiança!


İnceleme yok
2025.11.23 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.22 17:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 17:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 17:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
InvestingMomentFX
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
962
EUR
2
0%
36
55%
19%
1.60
2.41
EUR
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.