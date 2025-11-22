- Büyüme
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
66 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (25.00%)
En iyi işlem:
17.57 USD
En kötü işlem:
-41.45 USD
Brüt kâr:
226.50 USD (91 575 pips)
Brüt zarar:
-255.95 USD (63 932 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (49.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.99 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
41 (46.59%)
Satış işlemleri:
47 (53.41%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.33 USD
Ortalama kâr:
3.43 USD
Ortalama zarar:
-11.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-118.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.81 USD (7)
Aylık büyüme:
-9.61%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
184.30 USD
Maksimum:
184.30 USD (36.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-29
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.19 × 115
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
