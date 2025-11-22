SinyallerBölümler
Erlangsan Dian Karnaga

Mabrouka

0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real29
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
66 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (25.00%)
En iyi işlem:
17.57 USD
En kötü işlem:
-41.45 USD
Brüt kâr:
226.50 USD (91 575 pips)
Brüt zarar:
-255.95 USD (63 932 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (49.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.99 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
41 (46.59%)
Satış işlemleri:
47 (53.41%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.33 USD
Ortalama kâr:
3.43 USD
Ortalama zarar:
-11.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-118.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.81 USD (7)
Aylık büyüme:
-9.61%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
184.30 USD
Maksimum:
184.30 USD (36.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.57 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +49.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -118.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.19 × 115
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
