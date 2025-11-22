- Büyüme
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
23 (76.66%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (23.33%)
En iyi işlem:
167.38 USD
En kötü işlem:
-119.17 USD
Brüt kâr:
652.79 USD (70 339 pips)
Brüt zarar:
-310.33 USD (61 642 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (300.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
300.56 USD (11)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
17 (56.67%)
Satış işlemleri:
13 (43.33%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
11.42 USD
Ortalama kâr:
28.38 USD
Ortalama zarar:
-44.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-203.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-203.10 USD (3)
Aylık büyüme:
1.14%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
117.83 USD
Maksimum:
203.10 USD (0.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|342
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|8.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +167.38 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +300.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -203.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
