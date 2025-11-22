SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XAU Prime Strategy
Bashir Ahmad

XAU Prime Strategy

Bashir Ahmad
0 inceleme
140 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
23 (76.66%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (23.33%)
En iyi işlem:
167.38 USD
En kötü işlem:
-119.17 USD
Brüt kâr:
652.79 USD (70 339 pips)
Brüt zarar:
-310.33 USD (61 642 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (300.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
300.56 USD (11)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
17 (56.67%)
Satış işlemleri:
13 (43.33%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
11.42 USD
Ortalama kâr:
28.38 USD
Ortalama zarar:
-44.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-203.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-203.10 USD (3)
Aylık büyüme:
1.14%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
117.83 USD
Maksimum:
203.10 USD (0.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 342
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 8.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +167.38 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +300.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -203.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.22 14:30
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 1.12% of days out of the 980 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 14:30
80% of trades performed within 7 days. This comprises 0.71% of days out of the 980 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 14:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol