- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
59 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
29.44 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
491.80 USD (51 405 pips)
Brüt zarar:
-0.60 USD
Maksimum ardışık kazanç:
59 (491.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
491.80 USD (59)
Sharpe oranı:
1.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.32%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
24560.00
Alış işlemleri:
59 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
819.67
Beklenen getiri:
8.34 USD
Ortalama kâr:
8.34 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
6.24%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
0.02 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.62% (19.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDv
|491
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDv
|51K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.44 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 59
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +491.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Why should you copy my signals? The answer is simple.
This trading strategy for XAUUSD combines scalping and swing trading, consistently taking buy positions with low drawdown.
It's recommended to start with a minimum capital of $1000 and trade with a lot size of 0.01, with a maximum of two positions at different entry prices.
"Follow my signals and enjoy consistent monthly profits, just as I do".
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
0%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
33
0%
59
100%
100%
819.66
8.34
USD
USD
1%
1:100