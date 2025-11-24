SinyallerBölümler
Dwiyan Valentino C Sinaga

Silent Edge

Dwiyan Valentino C Sinaga
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
0%
Monex-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
59 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
29.44 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
491.80 USD (51 405 pips)
Brüt zarar:
-0.60 USD
Maksimum ardışık kazanç:
59 (491.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
491.80 USD (59)
Sharpe oranı:
1.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.32%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
24560.00
Alış işlemleri:
59 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
819.67
Beklenen getiri:
8.34 USD
Ortalama kâr:
8.34 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
6.24%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
0.02 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.62% (19.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDv 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDv 491
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDv 51K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Why should you copy my signals? The answer is simple.

This trading strategy for XAUUSD combines scalping and swing trading, consistently taking buy positions with low drawdown.

It's recommended to start with a minimum capital of $1000 and trade with a lot size of 0.01, with a maximum of two positions at different entry prices.

"Follow my signals and enjoy consistent monthly profits, just as I do".

İnceleme yok
2025.11.24 03:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 03:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 03:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 03:31
Trading operations on the account were performed for only 30 days. This comprises 13.27% of days out of the 226 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 12:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Silent Edge
Ayda 40 USD
0%
0
0
USD
3.2K
USD
33
0%
59
100%
100%
819.66
8.34
USD
1%
1:100
Kopyala

