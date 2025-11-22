- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
87 (83.65%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (16.35%)
En iyi işlem:
37.88 USD
En kötü işlem:
-199.12 USD
Brüt kâr:
636.36 USD (16 868 pips)
Brüt zarar:
-525.04 USD (7 037 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (107.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
211.74 USD (17)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
6.87%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
53 (50.96%)
Satış işlemleri:
51 (49.04%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
7.31 USD
Ortalama zarar:
-30.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-160.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-320.70 USD (2)
Aylık büyüme:
15.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
87.57 USD
Maksimum:
466.46 USD (59.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.09% (33.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCHF.pro
|44
|EURAUD.pro
|18
|GBPAUD.pro
|18
|NZDCHF.pro
|14
|EURGBP.pro
|2
|EURUSD.pro
|2
|GBPUSD.pro
|2
|NZDUSD.pro
|2
|EURCHF.pro
|1
|USDCAD.pro
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCHF.pro
|-38
|EURAUD.pro
|40
|GBPAUD.pro
|39
|NZDCHF.pro
|-3
|EURGBP.pro
|-14
|EURUSD.pro
|-10
|GBPUSD.pro
|64
|NZDUSD.pro
|-6
|EURCHF.pro
|6
|USDCAD.pro
|32
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCHF.pro
|1.8K
|EURAUD.pro
|2.7K
|GBPAUD.pro
|2.8K
|NZDCHF.pro
|1.1K
|EURGBP.pro
|-93
|EURUSD.pro
|-27
|GBPUSD.pro
|927
|NZDUSD.pro
|-203
|EURCHF.pro
|114
|USDCAD.pro
|696
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.88 USD
En kötü işlem: -199 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +107.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -160.38 USD
EA Trading
