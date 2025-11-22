SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TianmuFx0
Hua Yang

TianmuFx0

Hua Yang
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
Axi-US09-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
87 (83.65%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (16.35%)
En iyi işlem:
37.88 USD
En kötü işlem:
-199.12 USD
Brüt kâr:
636.36 USD (16 868 pips)
Brüt zarar:
-525.04 USD (7 037 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (107.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
211.74 USD (17)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
6.87%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
53 (50.96%)
Satış işlemleri:
51 (49.04%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
7.31 USD
Ortalama zarar:
-30.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-160.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-320.70 USD (2)
Aylık büyüme:
15.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
87.57 USD
Maksimum:
466.46 USD (59.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.09% (33.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCHF.pro 44
EURAUD.pro 18
GBPAUD.pro 18
NZDCHF.pro 14
EURGBP.pro 2
EURUSD.pro 2
GBPUSD.pro 2
NZDUSD.pro 2
EURCHF.pro 1
USDCAD.pro 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCHF.pro -38
EURAUD.pro 40
GBPAUD.pro 39
NZDCHF.pro -3
EURGBP.pro -14
EURUSD.pro -10
GBPUSD.pro 64
NZDUSD.pro -6
EURCHF.pro 6
USDCAD.pro 32
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCHF.pro 1.8K
EURAUD.pro 2.7K
GBPAUD.pro 2.8K
NZDCHF.pro 1.1K
EURGBP.pro -93
EURUSD.pro -27
GBPUSD.pro 927
NZDUSD.pro -203
EURCHF.pro 114
USDCAD.pro 696
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.88 USD
En kötü işlem: -199 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +107.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -160.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US09-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

EA Trading
İnceleme yok
2025.11.22 08:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol