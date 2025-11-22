- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
568
Kârla kapanan işlemler:
443 (77.99%)
Zararla kapanan işlemler:
125 (22.01%)
En iyi işlem:
198.20 USD
En kötü işlem:
-176.40 USD
Brüt kâr:
5 364.17 USD (2 890 298 pips)
Brüt zarar:
-2 021.36 USD (1 824 438 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (644.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
644.95 USD (32)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
193
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
12.70
Alış işlemleri:
272 (47.89%)
Satış işlemleri:
296 (52.11%)
Kâr faktörü:
2.65
Beklenen getiri:
5.89 USD
Ortalama kâr:
12.11 USD
Ortalama zarar:
-16.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-263.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-263.16 USD (6)
Aylık büyüme:
1 382.09%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
176.40 USD
Maksimum:
263.16 USD (9.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.78% (263.16 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|318
|XAUUSD
|250
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1.4K
|XAUUSD
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1M
|XAUUSD
|22K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +198.20 USD
En kötü işlem: -176 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +644.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -263.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
