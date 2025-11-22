SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WFY Tickmill And
Flavio Benites

WFY Tickmill And

0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1 382%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
568
Kârla kapanan işlemler:
443 (77.99%)
Zararla kapanan işlemler:
125 (22.01%)
En iyi işlem:
198.20 USD
En kötü işlem:
-176.40 USD
Brüt kâr:
5 364.17 USD (2 890 298 pips)
Brüt zarar:
-2 021.36 USD (1 824 438 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (644.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
644.95 USD (32)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
193
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
12.70
Alış işlemleri:
272 (47.89%)
Satış işlemleri:
296 (52.11%)
Kâr faktörü:
2.65
Beklenen getiri:
5.89 USD
Ortalama kâr:
12.11 USD
Ortalama zarar:
-16.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-263.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-263.16 USD (6)
Aylık büyüme:
1 382.09%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
176.40 USD
Maksimum:
263.16 USD (9.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.78% (263.16 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 318
XAUUSD 250
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.4K
XAUUSD 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1M
XAUUSD 22K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +198.20 USD
En kötü işlem: -176 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +644.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -263.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
18 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.22 07:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.22 07:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 07:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.22 07:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
