Anastasia Natalia Gunawan

ProGrowth Capital

Anastasia Natalia Gunawan
0 inceleme
33 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 266%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
259
Kârla kapanan işlemler:
230 (88.80%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (11.20%)
En iyi işlem:
90.79 USD
En kötü işlem:
-94.09 USD
Brüt kâr:
2 347.35 USD (321 324 pips)
Brüt zarar:
-589.42 USD (199 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (726.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
726.83 USD (70)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
13.17
Alış işlemleri:
196 (75.68%)
Satış işlemleri:
63 (24.32%)
Kâr faktörü:
3.98
Beklenen getiri:
6.79 USD
Ortalama kâr:
10.21 USD
Ortalama zarar:
-20.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-99.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.06 USD (2)
Aylık büyüme:
8.77%
Yıllık tahmin:
106.41%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
90.89 USD
Maksimum:
133.44 USD (15.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.64% (116.61 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 200
XAUUSD 35
BTCUSD 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 1.3K
XAUUSD 191
BTCUSD 289
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC 58K
XAUUSD 18K
BTCUSD 45K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.79 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 70
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +726.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -99.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Exness-MT5Real8
2.65 × 51
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
İnceleme yok
2025.11.22 06:10
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.93% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
