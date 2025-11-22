SinyallerBölümler
Yohanes Setiawan

Fxhealer 2025

Yohanes Setiawan
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
0%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
248
Kârla kapanan işlemler:
137 (55.24%)
Zararla kapanan işlemler:
111 (44.76%)
En iyi işlem:
29.92 USD
En kötü işlem:
-32.02 USD
Brüt kâr:
512.58 USD (43 643 pips)
Brüt zarar:
-414.10 USD (33 485 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (85.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.66 USD (10)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
129 (52.02%)
Satış işlemleri:
119 (47.98%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
3.74 USD
Ortalama zarar:
-3.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.26 USD (2)
Aylık büyüme:
8.95%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.81 USD
Maksimum:
58.33 USD (5.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD.sv 106
NZDUSD.sv 106
XAUUSD.sv 33
USDCAD.sv 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD.sv -11
NZDUSD.sv 34
XAUUSD.sv 128
USDCAD.sv -53
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD.sv -954
NZDUSD.sv 3.5K
XAUUSD.sv 8.3K
USDCAD.sv -738
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.92 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +85.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.88 USD

İnceleme yok
