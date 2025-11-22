SinyallerBölümler
Djuharjati

INTRADAY CORE

Djuharjati
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
95
Kârla kapanan işlemler:
40 (42.10%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (57.89%)
En iyi işlem:
180.68 USD
En kötü işlem:
-68.84 USD
Brüt kâr:
2 569.47 USD (90 520 pips)
Brüt zarar:
-1 905.42 USD (82 907 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (260.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
359.17 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.31%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.52
Alış işlemleri:
51 (53.68%)
Satış işlemleri:
44 (46.32%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
6.99 USD
Ortalama kâr:
64.24 USD
Ortalama zarar:
-34.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-290.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-379.13 USD (6)
Aylık büyüme:
34.61%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
354.14 USD
Maksimum:
437.90 USD (22.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 52
USDJPY 10
EURJPY 7
GBPJPY 7
CHFJPY 6
AUDJPY 5
CADJPY 3
GBPUSD 3
EURUSD 1
NZDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 437
USDJPY -2
EURJPY 115
GBPJPY -28
CHFJPY 16
AUDJPY 54
CADJPY -47
GBPUSD 106
EURUSD -20
NZDJPY 32
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -692
USDJPY 2.6K
EURJPY 5.1K
GBPJPY 154
CHFJPY 5
AUDJPY -279
CADJPY -39
GBPUSD 729
EURUSD -1K
NZDJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +180.68 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +260.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -290.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
