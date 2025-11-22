- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
95
Kârla kapanan işlemler:
40 (42.10%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (57.89%)
En iyi işlem:
180.68 USD
En kötü işlem:
-68.84 USD
Brüt kâr:
2 569.47 USD (90 520 pips)
Brüt zarar:
-1 905.42 USD (82 907 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (260.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
359.17 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.31%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.52
Alış işlemleri:
51 (53.68%)
Satış işlemleri:
44 (46.32%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
6.99 USD
Ortalama kâr:
64.24 USD
Ortalama zarar:
-34.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-290.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-379.13 USD (6)
Aylık büyüme:
34.61%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
354.14 USD
Maksimum:
437.90 USD (22.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|USDJPY
|10
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|1
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|437
|USDJPY
|-2
|EURJPY
|115
|GBPJPY
|-28
|CHFJPY
|16
|AUDJPY
|54
|CADJPY
|-47
|GBPUSD
|106
|EURUSD
|-20
|NZDJPY
|32
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-692
|USDJPY
|2.6K
|EURJPY
|5.1K
|GBPJPY
|154
|CHFJPY
|5
|AUDJPY
|-279
|CADJPY
|-39
|GBPUSD
|729
|EURUSD
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +180.68 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +260.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -290.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
